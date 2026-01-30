AI權限爭議後 豆包新款手機下季亮相

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
豆包手機持續引發關注。圖為豆包AI助手。（取材自澎湃新聞/視覺中國圖）
中媒引述供應鏈人士指出，字節跳動已於2025年底啟動豆包手機助手正式版項目，並規畫於2026年第二季中晚期推出新機，相關布局同步調整合作模式，持續推進軟體與硬體並行發展。

中國科技媒體36氪旗下AI帳號「智能湧現」報導，豆包手機在2025年12月發表僅一天後，即因AI代理觸及多個超級App流量與核心數據，引發美團、微信及阿里巴巴等網路廠商設限，功能幾近停擺。

騰訊董事會主席馬化騰日前罕見批評豆包手機，直言反對將手機螢幕傳輸至雲端，稱「極其不安全、不負責任」。

豆包手機回應將嚴格遵守授權，雲端處理遵循「不存儲、不訓練」原則。

報導稱，字節跳動對新機預期高於首代測試版，第二代豆包手機仍將與中興努比亞合作，由中興負責硬體、豆包負責AI；團隊也與主流應用廠商談判，部分公司在叫車、外送、訂票功能上已談妥權限。相關談判不代表豆包將放棄系統級GUI Agent路線，可讓AI辨識畫面並模擬操作，無須額外開放API接口。

一名字節知情人士分析，手機廠商需支付技術授權費與AI訂閱費；有業內人士認為首代產品策略性採GUI Agent打樣。

端側AI代理廠商「萬象智維」發起人任炬則指出，首代產品快速遭封鎖，與用戶量有限、單一機型綁定有關；若以軟體形式進入多款手機，限制將不易集中，硬體與軟體並行布局有助提升覆蓋面與使用體驗，也可能成為未來多款硬體設備入口。

此外，豆包計畫將AI代理延伸至眼鏡、耳機等硬體。

業界人士認為，這反映豆包野心不只在造手機，更在打造跨硬體AI生態。「在AI時代硬體終局尚未明確時，激進的字節可同步探索，不計資源投入。」

除自研手機外，豆包還開啟多路線合作模式。其與OPPO、vivo等手機廠商聚焦技術層面合作，推出模型調用、輸入法等模組化產品；對傳音、魅族等中小廠商，則採用類似「賽力斯-華為」的合作方案，直接內置豆包AI入口，並收取技術授權與服務訂閱費用。

