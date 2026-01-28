微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角

微軟 27日宣布推出旗下最強自研AI 晶片「Maia 200」，強調比亞馬遜AWS、Google等同業的自研AI晶片更強，並將開始導入自家超級電腦等使用。

據了解，Maia 200效能強大，台積電 家族扮演要角。Maia 200採台積電3奈米打造，並透過台積電轉投資ASIC設計服務業者創意投片。法人看好，隨著微軟大量導入Maia 200，將為台積電、創意後市增添動能。

研調機構Counterpoint最新報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都找台積電合作，前十大AI伺服器ASIC廠中，台積電製造比重近99%，成為大贏家。

Maia 200是微軟自家第二代AI加速器，專為推論打造，也是其為提升服務效率的核心布局，同時希望減少對輝達晶片的依賴。

Maia 200標榜每美元的效能比前一代的「Maia 100」多三成， FP4效能是亞馬遜AWS最新Trainium 3晶片的三倍，FP8效能更是超越Google最新張量處理器（TPU） v7。

每顆Maia 200包含超過1,400億個電晶體，是微軟異質AI基礎架構的一部分，將支援多種模型，並正陸續配置於微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城一帶的據點，未來更將部署於更多區域。

微軟雲端與人工智慧執行副總裁古斯里在部落格中表示，首批Maia 200部分將交由微軟的超級智慧團隊使用，以產生資料、改進下一代AI模型。

這些晶片還將用於為面向企業的Copilot助手，以及微軟租賃給雲端客戶的AI模型以提供算力。

古斯里強調，Maia 200是微軟迄今部署過能源效率最高的AI推論系統，可輕鬆運行當今最大的模型，並為未來更大的模型預留充足的性能空間。

據悉，微軟已著手設計下一代自研AI晶片「Maia 300」。若是內部研發受挫，該公司仍有其他選項。根據與OpenAI的合作協議，微軟可取得這家ChatGPT開發商仍在早期階段的晶片設計。

研調機構顧能（Gartner）認為，Maia 200的推出，顯示微軟對自研晶片的投入具備長期承諾。隨著AI資料中心耗能快速攀升、多地電力供應受限，像Maia這類強調效率的專案變得愈發關鍵。這並非短期嘗試，而是跨世代的戰略投資。