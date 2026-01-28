我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

微軟27日宣布推出旗下最強自研AI晶片「Maia 200」，強調比亞馬遜AWS、Google等同業的自研AI晶片更強，並將開始導入自家超級電腦等使用。

據了解，Maia 200效能強大，台積電家族扮演要角。Maia 200採台積電3奈米打造，並透過台積電轉投資ASIC設計服務業者創意投片。法人看好，隨著微軟大量導入Maia 200，將為台積電、創意後市增添動能。

研調機構Counterpoint最新報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都找台積電合作，前十大AI伺服器ASIC廠中，台積電製造比重近99%，成為大贏家。

Maia 200是微軟自家第二代AI加速器，專為推論打造，也是其為提升服務效率的核心布局，同時希望減少對輝達晶片的依賴。

Maia 200標榜每美元的效能比前一代的「Maia 100」多三成， FP4效能是亞馬遜AWS最新Trainium 3晶片的三倍，FP8效能更是超越Google最新張量處理器（TPU） v7。

每顆Maia 200包含超過1,400億個電晶體，是微軟異質AI基礎架構的一部分，將支援多種模型，並正陸續配置於微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城一帶的據點，未來更將部署於更多區域。

微軟雲端與人工智慧執行副總裁古斯里在部落格中表示，首批Maia 200部分將交由微軟的超級智慧團隊使用，以產生資料、改進下一代AI模型。

這些晶片還將用於為面向企業的Copilot助手，以及微軟租賃給雲端客戶的AI模型以提供算力。

古斯里強調，Maia 200是微軟迄今部署過能源效率最高的AI推論系統，可輕鬆運行當今最大的模型，並為未來更大的模型預留充足的性能空間。

據悉，微軟已著手設計下一代自研AI晶片「Maia 300」。若是內部研發受挫，該公司仍有其他選項。根據與OpenAI的合作協議，微軟可取得這家ChatGPT開發商仍在早期階段的晶片設計。

研調機構顧能（Gartner）認為，Maia 200的推出，顯示微軟對自研晶片的投入具備長期承諾。隨著AI資料中心耗能快速攀升、多地電力供應受限，像Maia這類強調效率的專案變得愈發關鍵。這並非短期嘗試，而是跨世代的戰略投資。

微軟 AI 台積電

上一則

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

下一則

阿里千問AI新模型「Qwen3-Max-Thinking」 號稱中國最強

延伸閱讀

記憶體短缺…外媒：智慧手機晶片商當中 聯發科恐受創最重

記憶體短缺…外媒：智慧手機晶片商當中 聯發科恐受創最重
台積電再度加碼美國布局 亞利桑納北鳳凰城房市受矚目

台積電再度加碼美國布局 亞利桑納北鳳凰城房市受矚目
威州居民等到了 原「鴻海用地」被微軟正式接手 將蓋15座資料中心

威州居民等到了 原「鴻海用地」被微軟正式接手 將蓋15座資料中心
三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微

三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園