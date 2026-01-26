我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

台灣AI算力用電3年增6.5倍 考驗供電

記者江睿智／台北報導
台灣正全力衝刺雲端資料中心與AI算力中心，供電穩定性成為最大挑戰。圖左高雄鴻海科技大樓，右邊為輝達即將進駐的算力中心大樓。(本報資料照片)
台灣正全力衝刺雲端資料中心與AI算力中心，供電穩定性成為最大挑戰。圖左高雄鴻海科技大樓，右邊為輝達即將進駐的算力中心大樓。(本報資料照片)

AI時代，算力就是國力。台灣國科會副主委林法正指出，根據國科會的資料，預計到2029年全台灣AI算力中心，包括政府和民間合計的規模大約會達到450MW，其中國科會占了23MW。而且AI算力中心需要穩定電壓與頻率，對電力品質要求更甚科學園區，他建議，台電要判斷傳統雲端資料中心與AI算力中心，供電要以後者為優先。

根據台綜院報告，台灣目前有36座資料中心，負載約是60MW規模。若2029年政府和民間合計AI算力達450MW，短短3年內，將成長為目前7.5倍，AI算力中心建置對於穩定供電將是大挑戰。

林法正是電力專家、也是前台電常務董事，他指出，目前大家說的資料中心，多半是指傳統的雲端資料中心(Cloud Data Center)，AI算力中心與傳統雲端資料中心的負載特性、對國家重要性都不同。他建議台電未來必須將兩者申請與建置分開來看，他指出，很多外商來台建置傳統雲端資料中心，「都是來賺台灣便宜水電」，他認為「不宜鼓勵」；要將電力資源挹注在AI算力中心。

台綜院長吳再益指出，台灣目前有36座資料中心，北部28座，中部3座，南部5座，有22家資料中心營運者，負載約是60MW規模，約占台灣用電量0.16%。另還有5個正在規畫與興建的案場，包括鴻海與輝達在高雄建置以GB200伺服器為核心的先進算力中心，可預見國內AI算力中心用電規模很快會突破100MW。

台電總經理王耀庭表示，現在2個機櫃的GB300就要價1億元，非常非常貴，因此初期AI算力中心設置量還不至太多太快。

但他也預料，待未來AI應用更廣泛後，AI資料中心的設置量將呈指數型成長，這意味著將來電力需求也是指數型成長。

林法正提醒台電，要能精確判斷什麼是AI算力中心、什麼是傳統雲端資料庫，才能投入重要電力建設。他建議可參採美國加州對AI資料中心的獎勵措施，以「新增超過100MW電力負載，且新增瓦數是專用於人工智慧推論、訓練、模擬或產生合成資料的資料中心」為定義標準。

台電考量AIDC用電密度太高，對民生用電衝擊太大，已在研議設置AIDC管理規則，包括建議設置在電源5公里範圍內、須有自備發電及適用特定電價等。

AI 加州 輝達

上一則

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

下一則

AI相關需求強勁 航空貨運小旺季

延伸閱讀

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻
醫美夫妻竊電 2員工管理比特幣礦場半年 判賠台電3348萬

醫美夫妻竊電 2員工管理比特幣礦場半年 判賠台電3348萬
台電董事長曾文生：電力供需 相互「匹配」是關鍵課題

台電董事長曾文生：電力供需 相互「匹配」是關鍵課題
1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響

1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名