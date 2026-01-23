燧原IPO獲受理 中國GPU四強齊上市

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
壁仞科技2026年1月2日登陸港交所。（取材自壁仞科技官網）
上海證券交易所官網顯示，燧原科技在科創板IPO狀態變更為「已受理」，募資金額為人民幣60億元（8.6億美元），準備用於第五和第六代AI晶片系列產品研發。燧原科技也是2026年A股首單IPO獲受理。

中國「國產GPU四小龍」中的摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技已分別於科創板或港股上市，燧原科技則是第四家要上市的業者，但不同於摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技均為通用圖形處理器（GPGPU，協助CPU分擔工作）廠商，燧原科技是自研的GCU-CARA計算架構，具有高能效與成本優勢。

21世紀經濟報導，燧原科技招股說明書顯示，募集資金將用於基於第五代AI晶片系列產品研發及產業化項目、基於第六代AI晶片系列產品研發及產業化項目、先進人工智慧軟硬體協同創新項目。

燧原科技成立於2018年3月，註冊資本為人民幣3.8億元，總部位於上海，法定代表人為張亞林。張亞林與另外一位創始人趙立東，均擁有在美商AMD長期且核心的任職經歷。

燧原科技圍繞自研雲端AI晶片，建構覆蓋AI加速卡及模組、智算系統及集群的全棧算力產品體系，並基於具有自主智慧財產權的AI計算及程式設計軟體平台馭算TopsRider實現軟硬協同優化，為雲端訓練、雲端推理及通用人工智慧應用提供高性能國產算力底座。

從招股書來看，騰訊是燧原科技的第一大客戶和股東，持股約19.9%，過去幾年，騰訊在燧原科技的銷售額中的占比逐年提高，到2025年前三季，騰訊相關業務往來（包括直接銷售和AVAP模式銷售）在燧原科技的營收占比已超過70%。

不過與多家已上市的中國國產AI晶片公司類似，燧原科技仍在虧損，同時面臨客戶集中度高、市占率較低的挑戰。

摩爾線程。（取材自證券日報）
