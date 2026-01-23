外資機構預測：A股今年有望「騎慢牛」 聚焦AI鏈

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
多家機構認為，2026年A股有望延續結構性多頭行情，呈現「慢牛」特徵。（中新社）
近期外資頻繁調研A股上市公司，多家機構認為，2026年A股有望延續結構性多頭行情，呈現「慢牛」特徵，人工智慧AI）相關產業成為共同關注領域，2026年聚焦半導體、伺服器及工業自動化等上下游投資主線。

中國財富網指出，企業獲利成長為市場關注核心，長期配置及基本面分析仍是投資決策的重要依據，而非單一政策因素或短期事件。

瑞銀全球投資銀行亞太股票資本市場聯席主管胡凌寒近期在研討會上表示，2025年大中華區資本市場流動性顯著改善，歐洲、中東及美國資金回流。外資參與方式出現結構性變化，長線資金透過基石投資及二級市場配置入場，偏好產業龍頭及成長確定性企業，投資視野拉長至九個月至一年以上。

摩根資產管理資深基金經理李德輝提出五大方向：AI算力帶動的光通訊模組、儲能及商用車推動的鋰電池、有色金屬、海外需求擴張的機械板塊，以及半導體國產GPU、設備及耗材標的；富達基金基金經理張笑牧則指出，2026年可聚焦「一超三強」四大賽道：「一超」為AI超級賽道，涵蓋上游算力、中游算法及下游AI應用；「三強」涵蓋航空航天、低空經濟及創新大消費。

上觀新聞提到，隨著算力基礎設施建設、AI模型能力提升及應用場景落地，AI產業已從概念階段進入產業化驗證期，帶動半導體、伺服器、工業自動化及相關軟體服務需求。

機構投資者對AI產業鏈及上下游公司保持高度關注。瑞銀預估，2025年全球半導體市場規模接近7000億美元，2026年可望達1兆美元，年增超40%，2027年進一步增至1.18兆美元，即便剔除記憶體晶片，行業仍將維持雙位數增長。

瑞銀全球投資銀行部董事總經理、亞太併購組聯席主管盧穗誠指出，2025年大中華區併購交易量年增近四成，顯示企業與資本運作回溫。他預期，2026年併購活動仍將成長，國企重組、私募基金產業整合及跨境併購持續活躍，與股票市場形成一定聯動。

博時基金首席投資官兼權益投研一體化總監曾鵬認為，AI仍是2026年重要投資方向，機會包括海外算力、中國國產算力及AI大模型；商業航天、人形機器人、量子計算及可控核聚變（核融合）；以及AI端側硬體、衛星通訊、固態電池及智慧駕駛領域。方正富邦數量投資部負責人吳昊補充，AI投資正從訓練側基礎設施向推理側終端應用擴散，光通訊模組、銅纜等高速互聯環節持續受益。

