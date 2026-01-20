胡潤排行榜：中國AI企業50強 寒武紀市值6300億奪冠

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
胡潤研究院19日發布2025胡潤中國人工智慧企業50強，中國AI晶片企業寒武紀位居榜首。（取材自彭博資訊）
胡潤研究院19日發布「2025胡潤中國人工智慧企業50強」，榜單聚焦於主營業務為AI算力或算法的中國企業。AI晶片企業寒武紀憑藉6300億元（人民幣，下同，約904億美元）的市值，位居榜首。值得留意的是，AI晶片相關企業包攬榜單前十名中的七席，顯示中國國內自主算力有加速趨勢。

摩爾線程、沐曦股份分列榜單第二、三名，市值分別為3100億元、2500億元。前三名企業市值合計約1.2兆元，仍僅為同期美國AI晶片巨擘輝達市值的4%。

這是胡潤研究院第二次發布該榜單，上市公司市值按照2026年1月9日的收盤價計算，非上市公司估值參考同業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

榜單僅納入主營AI算力或算法企業，未納入具身智能企業（優必選、大疆、科沃斯）、AI非主營業務企業（字節跳動、潤澤科技、浪潮信息）及以基礎研究或開源為主、商業化不足企業（DeepSeek）。

寒武紀2016年成立，源自中科院計算所，2020年A股上市，是中國AI晶片第一股。其憑藉6300億元市價，按年增長165%，位居榜單首位。該公司2025年上半年營收28.8億元，年增43倍。寒武紀還深化與中國國內外大模型企業的合作，主導或參與45項國際及國內技術標準的制定。

摩爾線程2020年成立，專注全功能GPU研發，2025年前三季營收7.8億元，年增182%；沐曦股份同年成立，實現中國高端GPU國產化，曦雲系列晶片累計交付超2.8萬顆，在手訂單14.3億元。

語音識別龍頭科大訊飛與車載AI晶片商地平線則分別以1300億元與1200億元位列四、五名。科大訊飛專注於智能語音、自然語言處理與認知智能等核心技術研發。地平線則穩居中國車載AI晶片及智駕解決方案領軍地位。

新上榜企業18家，其中十家為AI晶片公司；AI晶片企業包辦榜單前十名七席，包括地平線、瑞芯微、壁仞科技、芯原股份等。

榜單中21家企業為非上市公司，上榜門檻95億元，前十名門檻730億元，平均企業價值540億元，涵蓋智慧語音、機器視覺、AIGC生成、自動駕駛等領域。

北京上榜企業19家領先，上海14家，深圳六家，廣州四家，一線城市企業占比超80%，顯示出一線城市在AI領域的重要地位和集聚效應。

