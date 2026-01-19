我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

蘋果搶中國客戶 首讓華為、小米等安卓機換購

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國蘋果官網顯示，蘋果推出舊手機最高可以折抵人民幣5800元，華為、小米等安卓機型首次納入折抵範圍。圖為iPhone 17。（路透）
中國蘋果官網顯示，蘋果推出舊手機最高可以折抵人民幣5800元，華為、小米等安卓機型首次納入折抵範圍。圖為iPhone 17。（路透）

中國蘋果官網顯示，蘋果調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新的折抵價格，推出手機最高可以折抵5800元(人民幣，下同)，比較特別的是，華為、小米等安卓機型首度被納入折抵範圍，顯示蘋果也在搶安卓客戶。

證券日報報導，首都企業改革與發展研究會理事肖旭表示，2026年中國手機廠商將面臨著成本上漲與市占擠壓的雙重挑戰，手機行業將迎來新一輪洗牌。同時從各大品牌發布的新品計畫來看，技術與產品創新步伐並未放緩，人工智慧與手機的深度融合，被視為最關鍵的發展方向。

根據蘋果發布的Apple Trade In換購計畫顯示， iPhone 16 Pro Max中國區最高可抵5800元； iPad Pro最高可抵5800元，iPad Air最高可抵3500元； MacBook Pro最高可抵6050元，Mac Pro最高可抵14000元。

此外，Huawei Mate X5最高可抵2850元；Huawei Mate 70 Pro+ 最高可抵2750元；Oppo Find X8 Pro最高可抵1700元；Vivo iQOO 13最高可抵1600元；Xiaomi 15 Pro最高可抵1600元。

Apple重複使用及循環利用計畫，是蘋果公司於2015年3月31日在中國推出的電子產品回收專案，初期支持iPod、iPad及iPhone4以上機型折抵換購新設備。用戶可通過線下評估舊機價值補差價換新。

此外，蘋果官網介紹，推出的iPhone「年年煥新」計畫能讓消費者能升級iPhone，並提供AppleCare+服務計畫的保障。在購買符合條件的iPhone第三個月起到第15個月末期間，都能以此iPhone原購買價格至少50%的折抵優惠來升級換購新iPhone。

2025年，全球智慧手機市場在波動中畫上句號，廠商出貨量排名也在激烈的存量博弈中再度生變。國際數據公司IDC 最新發布的「全球季度手機跟蹤報告」數據顯示，2025年第4季度全球智慧手機出貨量年增2.3%，達到3.3億支；2025年全球智慧手機出貨量達到12.6億支。

中國市場方面，2025年智慧手機市場出貨量約2.8億支，年減0.6%。

iPhone Apple 安卓

上一則

馬斯克親自徵才 宣布AI5晶片突破、重啟Dojo3超級電腦計畫

下一則

美國與巴西 今年首季有望達成稀土協議

延伸閱讀

中國蘋果「舊換新」最高折抵5800元人民幣 華為、小米手機也可換

中國蘋果「舊換新」最高折抵5800元人民幣 華為、小米手機也可換
相隔5年 華為手機銷量重返中國第一

相隔5年 華為手機銷量重返中國第一
相隔5年...華為重奪中國手機市場銷量冠軍 市占率16.4%

相隔5年...華為重奪中國手機市場銷量冠軍 市占率16.4%
蘋果Siri導入谷歌Gemini 馬斯克批：不合理的權力集中

蘋果Siri導入谷歌Gemini 馬斯克批：不合理的權力集中

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE