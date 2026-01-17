中國國企資產規模達387兆人民幣 「十五五」重點瞄準AI

中國近日召開地方國資委負責人會議，提出「十五五」時期的重點要求，包含聚焦AI等新興戰略產業。圖為2024年1月的地方國資委負責人會議。（取材自中國國資委官網）

中國官方轄有的資產數量驚人，最新統計顯示，中國國資系統監管的企業資產總和，達到387兆元人民幣（約55.9兆美元）的水平，在「十四五」時期的年均增長率創下10.5%，「十五五」時期的重點任務也已揭露，包含加快提升科技創新能力、加快提升國有企業價值創造能力，集中力量攻克一批輻射性、全域性、戰略性技術等，主導官員特別強調「要高度重視人工智慧 這個關鍵變數」。

國資委15日在北京召開地方國資委負責人會議，新華社引述會議消息，「十四五」時期，中國國有企業質量效益全面提升，國資系統監管企業資產總額從235兆元增長到387兆元人民幣，年均增長10.5%，有力支撐了中國經濟社會持續健康發展。

另據中國國資委網站，1月15日在會議上，中國國務院 國資委主任張玉卓強調要以推動高質量發展為主題，以培育發展新質生產力為重點，以改革創新為根本動力，以全面從嚴治黨為根本保障，聚焦主責主業，立足實體經濟，持續優化國有經濟布局，「堅定不移做強做優做大國有企業和國有資本」，切實增強核心功能、提升核心競爭力，努力建設世界一流企業，更好服務中共 黨和國家工作大局。

據證券時報、澎湃新聞等報導，此次會議提出了「十五五」時期地方國資國企工作的主要目標。包含科技自立自強水準明顯提升，重點領域關鍵核心技術快速突破，科技領軍企業數量穩步增長。同時，布局明顯優化，在關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域控制地位持續鞏固，傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業增加值占比大幅提升。

張玉卓在會議上還表示，「特別要高度重視人工智慧這個關鍵變數」，他說，支持企業參與中央企業「AI+」專項行動，共同打造一批高價值場景，持續深化智慧工廠梯度培育行動，全方位賦能千行百業。與此同時，要緊密結合地方產業政策、區域資源稟賦、整合併購等方式加力布局，強化與產業鏈上下游企業的協同合作。