記憶體漲價 中國手機廠商下調全年訂單量

記者陳湘瑾／綜合報導
中國手機廠商ＯPPO近日下調全年整機訂單數量超過20%。（路透）
受上游記憶體漲價影響，中國多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，小米、OPPO下調超過20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬支手機以下，各家下調機型主要都側重在中低階和海外產品。

界面新聞報導，Counterpoint Research近期發布的記憶體市場月度價格追蹤報告中指出，記憶體市場目前行情甚至超越2018年的歷史高點。在AI與伺服器容量需求持續激增的推動下，供應商議價能力已達到歷史最高水平。2025年Q4記憶體價格飆升40%至50%；2026年Q1還將再漲40%至50%，2026年Q2預計再上漲約20%。

不過並非所有手機廠商都選擇下調預期，華為、聯想、榮耀等廠商則嘗試謀求更多市占率。華為憑藉供應鏈國產化的成本優勢，其產品仍有一定利潤空間，華為內部正討論對Pura、nova、暢享等系列產品降價，以進一步搶占市場；榮耀則是在中國15%市占率的目標不變。

另一方面，由於非頭部手機廠商無法優先拿到記憶體供應，聯想也在調高出貨預期，來彌補北美運營商市場的部分空缺。

Omdia分析師劉藝璇此前解讀2026年手機市場趨勢時指出，行業正在逐步進入以價值重構為主導的新階段。

