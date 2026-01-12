Nvidia啟動Rubin平台 鴻海搶頭香

我的頻道

記者蕭君暉／綜合報導
輝達(另稱英偉達)最新AI平台Rubin問世，相關晶片已在台積電全面量產之際，鴻海率先取得搭載Rubin平台的AI伺服器組裝新產品導入設計(NPI)，領先其他組裝廠，成為輝達全新AI伺服器最大贏家。

業界指出，NPI是將新產品或服務引入市場的過程，包括產品概念、設計、開發、測試和最終上市等階段，過程相當複雜且多階段，旨在確保新產品成功推出，並滿足市場需求。Rubin的AI伺服器組裝(L10)由鴻海領先取得NPI，之後再交給廣達、緯創等組裝同業，凸顯鴻海在新一代Rubin平台持續處於領先地位。

不過，鴻海在AI伺服器與資料中心基礎設施的獨特地位，不僅僅滿足於做L10，而是進一步做到整機的機櫃組裝(L11)，以及整個AI資料中心基礎設施(L12)，這也是鴻海與其他多數組裝廠最大差異。

業界分析，若代工廠只做到L10組裝，可以帶動營收強勁成長，但可能稀釋毛利率，必須持續做到L11與L12，才能在營收放大之餘，維持穩定的毛利率，並持續提升獲利。這不只是鴻海的策略，也是其核心競爭力之一，即在營收成長之際，也推升獲利進一步成長。

伺服器機櫃組裝，主要分為12個階段(Level)，其中，L1到L6主要以各種模組組裝為主，出貨為主機板形式，毛利率也比較高；至於L7到L9階段則再加上CPU、GPU、HDD、記憶體等關鍵零組件；而L10就是進行系統組裝與測試；L11是整機櫃組裝；L12是包括整個資料中心的水、電等基礎設施。

鴻海是唯一從L1做到L12的AI伺服器組裝廠，這種高度垂直整合的模式，是提升獲利的關鍵之一，就像iPhone組裝一樣，只做組裝，可以放大營收，必須要靠供應核心零組件，才能維持毛利率與提升獲利水準。

另外，AI伺服器組裝廠做到L10之後，還必須要能做到L11與L12給客戶，才有獲利價值，而L11與L12的客戶，就是四大雲端服務供應商(CSP)與三大ASIC伺服器供應商，這些都是鴻海的客戶。

也就是說，不論是零組件、品牌客戶(輝達)，到終端客戶(CSP或是主權AI)，鴻海提供整個價值鏈的服務，並將持續推升其在全球AI伺服器的市占率。

鴻海上周代子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.公告，斥資1.41億美元(約新台幣44.76億元)，取得Foxconn Assembly LLC.股權。外界推測，此舉是擴增美國德州廠產能，就是為了Rubin平台的生產做好準備。

