中港股人民幣兆元級公司 增4家

記者陳湘瑾／綜合報導
中國市值破兆的上市公司，騰訊列前五名。（路透）

2025年A+H股（中股、港股）上市的中國公司中市值超過人民幣1兆元的公司增加至14家，較2024年末新增四家，其中鴻海旗下工業富聯市值年增高達188%最大，隨著AI浪潮持續升溫，為工業富聯等產業鏈龍頭帶來更明確的增長預期。

21世紀經濟報導，Wind數據顯示，2025年底，A+H股上市的中國公司中市值超過人民幣1兆元的公司數量已增至14家，同期總市值提升超過人民幣9兆元，漲幅超過50%。新增的四家上市企業中，除了工業富聯，另三家企業集中在金融行業。

市值前五名分別是騰訊控股、工商銀行、農業銀行、阿里巴巴、建設銀行。分析指出，兆級市值企業呈現出「科技與新賽道領漲、金融能源穩健」特徵，科技與新賽道企業漲幅超過40%，金融、能源類企業漲幅多集中在10%-35%區間。

若從總市值增長來看，騰訊和阿里巴巴被視為此輪AI中的核心標的。騰訊2025年最高觸及每股港幣683，年底市值升至港幣5.46兆，股價年漲幅超40%；阿里巴巴最高觸及每股港幣186.2，年底市值漲至港幣2.73兆。

而工業富聯作為Nvidia輝達(又譯英偉達)的核心供應商之一，其AI伺服器產品線成長尤其亮眼。工業富聯2025年第3季報顯示營收人民幣2431億元，年增42.8%；歸母淨利潤單季首次突破人民幣100億元，達103.7億元，年增62%，創下公司單季歷史新高。

其中雲計算業務前三季營收增長超過65%；GPU AI伺服器收入年增超過300%。

工業富聯當時表示，受AI伺服器市場持續擴張、新一代超大規模數據中心用AI機櫃產品規模化交付及AI算力需求強勁拉動，公司在主要客戶的市占穩步提升，雲服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長。

業界人士指出，工業富聯的核心優勢在於和全球AI算力巨頭輝達深度合作、擁有成熟的精密製造和供應鏈整合能力。不過，短期需關注海外需求波動與核心部件供應節奏等不確定因素。

