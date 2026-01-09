中國8部門 加速推動「AI+製造」

中國要發展人工智能領域。圖為AI機器人「智音」12月28日在江西南昌大劇院執棒指揮樂隊演奏。（中新社）

中國工信部、中央網信辦、國家發改委等八部門7日對外發布「人工智能 +製造專項行動實施意見」，明確到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列，建成全球領先的開源開放生態。

中新社報導，這項專項行動部署創新築基、賦智升級、產品突破、主體培育、生態壯大、安全護航等重點任務。在技術底座方面，將強化人工智能算力供給，開發適配製造業特點的高水平行業模型，開展「模數共振」行動，實現「用數賦模」。

應用推廣方面，加快賦能原材料、裝備製造、消費品、電子信息等重點行業，加速研發設計、中試驗證、生產製造、營銷服務等全流程智能化升級。

根據實施意見提出的目標，到2027年，推動3至5個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，打造100個工業領域高質量數據集，推廣500個典型應用場景。

在產品創新領域，推動工業母機、智能機器人等智能裝備迭代，加速智能手機、AR/VR (增強現實/虛擬現實)等終端升級，培育工業智能體等新業態。

主體培育方面，到2027年培育二至三家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業，打造一批「懂智能、熟行業」的賦能應用服務商，選樹1000家標竿企業。

此次專項行動還配套發布「人工智能賦能製造業重點行業轉型指引」和「製造業企業人工智能應用指南」，為企業實踐提供明確路徑。