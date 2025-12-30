路透：中國強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備。（路透）

路透引述知情人士報導，中國正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈 的目標。

消息人士透露，這項規定沒有書面公告，但最近幾個月，尋求國家批准新建或擴建工廠的晶片製造商，已被當局告知，必須通過採購招標，證明至少有一半的設備是中國製造。

在美國出口限制措施阻擋一些最先進設備銷往中國之際，即便在某些領域仍可使用美、日、韓和歐洲的設備，但50%要用國產設備的規定，促使中國製造商選擇國內供應商。

消息人士說，若未達門檻通常就會駁回申請，但有關當局會視供應限制情形，酌情放寬要求，對高階製程晶片產線的規定也有鬆綁，因為國內業者開發的設備尚未完全投入這類產線。

根據公開的採購數據顯示，今年國營事業或相關實體訂購國產曝光機及零件的訂單，達到創紀錄的421筆，總額約人民幣8.5億元。為了支持本土的晶片供應鏈，北京當局也透過「大基金」為半導體產業挹注人民幣數千億元，

消息人士指出，這項政策已有所斬獲，例如在蝕刻等領域。蝕刻是把矽晶圓表面多餘的材料溶解或剝離，形成電路圖案的過程，是晶片製造的關鍵步驟，

兩名消息人士透露，中國最大的晶片設備集團北方華創正在中芯國際（SMIC）7奈米產線上測試其蝕刻設備。北方華創先前已成功在14奈米製程部署其蝕刻設備。

一名消息人士說：「當局要求晶圓廠用至少50%的國產設備，加速北方華創蝕刻技術的進展」，此舉迫使該公司迅速進步。

消息人士表示，在中國，先進的蝕刻設備先前主要是由科林研發、東京威力科創等外國廠商供應，如今部分被北方華創和中微（AMEC）取代。

消息人士透露，北方華創也已成為中國記憶體製造商的重要合作夥伴，會提供用於製造超過300層記憶體的蝕刻設備。該公司還開發了固定晶圓的靜電吸盤，以取代科林研發因2023年美方限制措施而無法繼續維修的磨損零件。

分析師估計，在光阻去除和清洗設備領域，中國目前約有一半都能自給自足。雖然這個市場以前是由日本 公司主導，但如今在中國卻是由北方華創取得領導地位。