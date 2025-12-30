台灣景氣黃紅燈連3亮…AI需求強勁+旺季效應

我的頻道

記者洪安怡／綜合報導
台灣國發會29日公布11月景氣對策信號，綜合判斷分數為37分，較10月上升2分，景氣燈號連三月亮出黃紅燈，反映景氣維持「趨熱」，且距離代表景氣熱絡的紅燈僅差1分，顯示台灣經濟延續穩健成長。

國發會指出，AI應用需求強勁，加上年底旺季效應發酵，帶動內、外需同步走強，不過傳統產業景氣是否全面回溫，仍有待後續觀察。

國發會經發處長陳美菊表示，11月分數上升，主因在於AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張，帶動晶片相關需求與客戶端拉貨動能維持強勁；同時第4季向來為傳產外銷旺季，也對整體景氣形成支撐，使景氣動能持續維持在穩健水準。

12月景氣動能是否續強？陳美菊表示，目前進出口表現仍佳，加上年底作帳行情，歷來12月股價上漲機率偏高，民眾信心可望受股市表現支撐，貨幣總計數M1B也可能因資金相對寬鬆而受到帶動；再加上旺季效應陸續反映，以及年底假期對消費的刺激，短期景氣仍具成長空間，但仍需留意後續變化，是否亮出紅燈，有機會也有挑戰。

至於明年景氣展望，陳美菊指出，AI「剛性需求」仍在，雲端服務大廠資本支出與半導體需求可望續強，有助支撐出口與投資動能；不過對等關稅會牽動國民信心與企業信心等指標。她坦言，傳產仍需時間完成轉型升級，後續仍須觀察中國大陸「反內捲」政策效果，以及低價傾銷壓力是否趨緩。

國發會統計，11月燈號九項構成項目中，有兩項轉強。其中「批發、零售及餐飲業營業額」年增率由10月7.4%升至11.1%，燈號由黃紅燈轉為紅燈；「製造業營業氣候測驗點」則由92.03點升至94.42點，燈號由藍燈轉呈黃藍燈，兩項合計挹注2分。

其餘七項燈號維持不變。出口與投資相關項目續亮紅燈，海關出口值年增率升至50.3%，機械及電機設備進口值年增達60.6%，製造業銷售量指數年增15.3%，股價指數年增率20.2%，工業生產指數年增16.3%，顯示外需與投資動能仍強勁。

