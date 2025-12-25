杭州六小龍 雲深處科技直啟動IPO流程

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
杭州雲深處科技股份有限公司向浙江證監局提交IPO輔導備案，成為杭州六小龍的第三家啟動IPO流程的企業。圖為雲深處科技展台的「山貓M20」輪足機器狗在演示障礙翻越能力。 （新華社）
中國證監會官網顯示，杭州雲深處科技股份有限公司向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。雲深處科技也是繼群核科技、宇樹科技之後，最新一家啟動IPO流程的「杭州六小龍」企業。

上海證券報報導，雲深處科技成立於2017年，以四足機器人起家，近年來切入人形機器人領域，側重機器人「工作」的能力，專注於人形、四足機器人及其核心零部件的自主研發、精益生產、全球銷售與專業服務，應用領域包括電力巡檢、應急救援等B端。

融資方面，雲深處9日宣布完成超過人民幣5億元（約7107萬美元）C輪融資。本輪融資由招銀國際和華夏基金聯合領投，中國電信、中國聯通旗下基金參與戰略投資，雲暉資本、中芯聚源、浙大基金會等多家機構跟投，央視融媒體基金、北京機器人產業發展投資基金和華映資本等老股東繼續加持。

雲深處科技創始人兼執行長朱秋國當時表示，今年是雲深處科技快速發展的一年，公司實現了業績快速增長，推出了輪足復合的四足機器人山貓M20和行業級人形機器人DR02，建成具身智能中試基地並完成了股份制改造。本輪又獲得多家知名投資機構及戰略投資方的加持，相信將很快迎來下一個里程碑成果。

雲深處科技今年4月發布「山貓M20」，號稱全球首款專為複雜地形和危險環境設計的行業應用輪足機器人，融合輪式機器人的速度與足式機器人的靈活性；今年10月發布全球首款行業級全天候人形機器人「DR02」，可以在-20℃至55℃的環境下穩定運行，突破人形機器人在受控環境中使用的局限。

應用場景上，雲深處科技的機器狗在南方電網近30個變電站可以覆蓋人工巡檢難以到達或存在安全風險的區域，幫助電站節約運維成本約70%、提升運行效率50%以上；在海拔4600公尺的可可西里無人區能潛入藏羚羊群一起移動遷徙，突破了人類觀測野生動物的常規距離限制。

與其他杭州六小龍相比，宇樹科技於今年7月開啟上市輔導，後於11月完成輔導；群核科技IPO歷程最早曾於2021年衝刺美股IPO但未能成行，轉而衝刺赴港上市，期間因未能在6個月內完成上市程序，其招股書自動失效，後於今年8月第二次向港交所遞交招股書。

