我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

在全球目光聚焦於人工智慧（AI）寵兒輝達（Nvidia）之際，不久前才推出新款AI處理器晶片的阿里巴巴，正悄悄吸引投資人的注意。

輝達的技術是大多數AI資料中心的核心，股價也為龐大股東帶來豐厚收益。但其他公司正在迎頭趕上，為投資人帶來更多收益。最明顯的例子就是阿里巴巴，該公司在8月下旬推出了首款AI處理器晶片，效能足以媲美輝達強大的H20處理器。

市場早在去年年中就已預料到阿里巴巴要發布這款AI晶片，該公司股價也開始走高，等到正式推出時市場信心為之大振。從那時候起迄今，阿里巴巴在紐約的ADR已上漲89%，同一期間輝達股價的漲幅則為51%。

The Motley Fool說，由於中國當局與阿里巴巴都想擺脫對輝達技術的依賴，市場理當會出現這種樂觀情緒，但投資人仍須保持冷靜。雖然阿里巴巴正在努力抓住一個顯而易見的機遇，但其AI晶片業務仍處於起步階段，可能需數年時間才能有足夠產能，以使公司實現獲利。預計該股將出現較大波動性。

但The Motley Fool也指出，股價走勢往往反映對公司未來前景的預期，而非過去甚至是現在的業績表現。公司未來前景越光明，市場就越願意埋單，這就是在可預見將來阿里巴巴的股價表現可能繼續優於輝達的原因。

阿里巴巴 輝達 AI

上一則

投資人要注意？「這項指標」顯示美股未來三個月上漲機率超過八成

延伸閱讀

國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程

國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程
李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好
繼時代風雲人物後 黃仁勳登金融時報年度「影響力人物」

繼時代風雲人物後 黃仁勳登金融時報年度「影響力人物」
時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者