中研院：台灣明年經濟 五大不確定 包含美國貨幣政策等

記者洪安怡／綜合報導
中研院經濟所22日預估台灣今年經濟成長率達7.41%，明年估可達3.71％，今、明年預測值皆是目前台灣主要機構最高。不過中研院指出，明年仍須留意五大不確定性，包含美國貨幣政策，大陸經濟復甦力道、地緣政治與供應鏈AI發展、勞動與資本配置是否能因應產業分化等。

中研院經濟所22日發布2026年台灣經濟情勢總展望。中研院經濟研究所合聘研究員林常青表示，今年經濟成長率達7.41%，主要支撐力道來自出口與投資，其中投資率持續攀升，顯示企業擴產與資本支出動能強勁。

至於消費表現，前三季相對偏弱，但第4季在節慶消費、汽車貨物稅減稅效應，及股市熱絡帶動的財富效果挹注下，出現回穩跡象。

談及明年景氣，林常青說，AI需求仍將維持強勁，出口表現可望持續亮眼，在AI供應鏈帶動下，有助支撐投資環境；內需方面，所得稅制優化、汽車貨物稅調降、國旅補助延續，若日圓維持相對弱勢，國外旅遊亦可能持續熱絡。不過產業景氣分化恐使一般民眾對經濟成長體感不強，消費動能仍有轉弱風險。

至於明年經濟不確定性，林常青點出五大關鍵。首先，美國後續貨幣與貿易政策走向，即使關稅有司法爭議，美方仍握有多項政策工具，將改變企業赴美投資與生產布局；其次，大陸經濟復甦仍面臨內需疲弱、地方債務攀升與產業外移挑戰，低價出口對台灣影響將集中於特定產業。

第三，地緣政治與供應鏈重組趨勢，將影響中長期結構，台灣須思考在全球貿易中不可取代的角色；第四，AI與新興科技發展進程，雖受美國雲端服務供應商大幅資本支出，還有軍工需求支撐，但仍需觀察產業化落地速度；第五，台灣勞動與資本配置能否因應產業分化調整，特別是中小企業的轉型差異，將影響投資與生產動能的延續性。

此外，中研院經濟所也公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，調查顯示，民眾對整體物價預期，平均漲幅已從去年同期11.3%降至8.9%，是調查以來首次跌破雙位數。

