中半導體業併購潮不退燒 各產業龍頭出手全為這件事

記者林宸誼／綜合報導
今年前八月，中國半導體行業的併購引發關注。(新華社)
今年前八月，中國半導體行業的併購引發關注。(新華社)

中國半導體行業已成為併購浪潮的熱門賽道。根據Wind統計，僅今年12月初以來，就有11起有關半導體上市公司首次披露的併購重組公告，涉及半導體設備、晶片設計、材料等多個領域，其中不少是各行業龍頭接連出手。

業內人士表示，半導體是智慧化與數位化的基石，已成為全球競爭與資源投入的焦點。併購已成為企業跨越技術壁壘、擴大市占的關鍵手段，企業透過跨界併購半導體業務實現發展時，仍需要具備清晰的產業判斷與有效的投後整合能力。

21世紀經濟報導，中國國產微控制器（MCU）龍頭普冉股份12月8日發布重組預案，宣布擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式，購買諾亞長天存儲49%股權，交易完成後，普冉股份將持有諾亞長天100%股權。

普冉股份稱，此次收購有利於進一步夯實非揮發性隨機存取記憶體（NVRAM）布局，增強對全資子公司SHM半導體公司的控制力，提高持續盈利能力和抗風險能力。

值得注意的是，跨界併購投資占比明顯增多，不少企業在傳統產業增長乏力時，以併購布局業務網路，快速切入新賽道，謀求第二增長曲線。

主業為百貨零售業務的友阿股份，11月28日發布擬以15.8億元（人民幣，下同，約2.2億美元），收購尚陽通科技100%股權，切入功率半導體領域。

友阿股份稱，公司所處的傳統百貨零售行業面臨系統結構性變革挑戰，尚陽通專注於高性能半導體功率器件研發、設計和銷售，與各領域知名客戶建立穩定的合作關係。

本次交易完成後，公司將實現戰略轉型，切入到功率半導體領域，增加新的利潤增長點。

戶外裝備公司探路者12月1日發布，擬以6.8億元，現金收購深圳貝特萊與上海通途各51%股權，收購核心目的，是與公司現有的晶片業務板塊形成深度互補與全面強化，更好完善在智慧交互與高清視覺處理領域的兩大核心能力，加速實現晶片業務板塊的技術升級與市場拓展。

