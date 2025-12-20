我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

阿里瘦身 一周減持3家上市公司

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

阿里巴巴接連減持華誼兄弟、翱捷科技、紅星美凱龍等上市公司股權。與此同時，阿里在人工智慧AI）領域的投入持續升溫，具身智能正在成為阿里雲押注未來AI應用及算力使用的一個重要領域。

阿里巴巴在過去一周內已減持三家上市公司。華誼兄弟17日公告，公司股東阿里創投及其一致行動人馬雲當日通過大宗交易方式減持公司股份2952萬股，不再是華誼兄弟持股5%以上股東；翱捷科技同日公告，公司股東阿里巴巴（中國）網絡技術公司已完成減持計畫，阿里網絡持股比降至12.4%；紅星美凱龍也在16日發布相關公告。

和訊網指出，年內阿里系已公布十多件減持計畫，回籠資金達人民幣數十億元。被減持或退出的企業多集中於傳統零售、物流、文娛消費行業。

另外，阿里的外部投資正向AI領域集中。天翼智庫數據顯示，2023年前，人工智慧領域在阿里投資領域金額占比為4%，2023年後已躍升至50%。阿里在具身智能領域持續投入，截至目前已陸續投資逐際動力、星動紀元、宇樹科技、星海圖、靈心巧手等具身智能公司。

分析指出，阿里所投資的這些企業各自擁有完整產品體系與自主研發路線的機器人公司，這種「全覆蓋、不設限」的投資策略，不把未來押注在單一技術上，而是通過資本紐帶廣泛聯結產業創新力量。

阿里巴巴 AI 人工智慧

上一則

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

下一則

日本蓋最大資料中心聚落 落腳合掌村附近

延伸閱讀

香港商辦核心區普遍價跌逾25% 京東、阿里砸百億買樓

香港商辦核心區普遍價跌逾25% 京東、阿里砸百億買樓
輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買

輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買
喬州谷內郡21歲阿里 成最年輕州眾議員

喬州谷內郡21歲阿里 成最年輕州眾議員
阿里續瘦身…出售Trendyol GO股權 進帳逾8.5億

阿里續瘦身…出售Trendyol GO股權 進帳逾8.5億

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年