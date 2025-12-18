拓展高端市場 瑞幸擬競購雀巢旗下藍瓶咖啡

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國瑞幸咖啡。（記者陳湘瑾／攝影）
中國瑞幸咖啡。（記者陳湘瑾／攝影）

中國平價咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，近日據報正考慮競購雀巢旗下的藍瓶咖啡，此舉目的是要提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。不過，目前相關討論尚處於早期階段，未必會提出收購。

彭博引述知情人士報導，除了藍瓶咖啡，瑞幸及其股東大鉦資本也在評估其他收購目標，包括在中國經營「%Arabica」咖啡店的營運商，投資方包括私募股權公司PAG；瑞幸咖啡和大鉦資本也考慮過可口可樂旗下的Costa Coffee，但該選項不太可能繼續推動。

精品手沖咖啡品牌藍瓶咖啡於2002年創立，雀巢在2017年成為其最大股東，此後數年，藍瓶咖啡從美國拓展至日本、韓國、香港、新加坡及中國等市場，目前全球門市數量超過100家。不過雀巢新執行長納法拉提爾（Philipp Navratil）上任後推動精簡投資組合、並退出實體零售店面業務。據悉，雀巢也可能出售藍瓶咖啡門市，但保有智慧財產權，以便繼續銷售相關產品。

此前有陸媒分析，藍瓶咖啡採用單店經營、強調空間體驗的經營策略，與雀巢擅長的規模化生產、全球通路分銷的核心優勢並不完全契合，且該品牌的高端定位也與中國咖啡飲料產業的「價格戰」顯得格格不入。瑞幸咖啡作為中國最大的平價咖啡品牌，要想藉由藍瓶咖啡提升品牌形象，也可能出現經營策略的衝突。

瑞幸咖啡此前表示致力重返美國上市，惟未有上市時間表。瑞幸咖啡今年第3季營收達人民幣152.9億（ 約21.7億美元），年增50.2%，淨利人民幣17.8億元（ 約2.5億美元），年增12.9%。該季度淨增3008家新店，其中海外展店的部分，包括新加坡五家、馬來西亞21家和美國三家，使其全球門市總數達到2萬9214家。

