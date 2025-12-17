我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

中GPU四小龍摩爾線程、沐曦、壁仞、燧原拚IPO 掀資本化浪潮

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「中國版Nvidia」、「國產GPU 第一股」稱號的摩爾線程，登陸上交所科創板首日，便刷新A股全面註冊制實施以來的新股申購收益紀錄。(取材自摩爾線程官網)
有「中國版Nvidia」、「國產GPU 第一股」稱號的摩爾線程，登陸上交所科創板首日，便刷新A股全面註冊制實施以來的新股申購收益紀錄。(取材自摩爾線程官網)

被稱為中國國產GPU「四小龍」的摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技‌加快衝刺IPO，顯示在國產自主算力壓力下，正掀起資本化浪潮。

上述企業紛紛公告上市消息，比如壁仞科技港股IPO獲中國證監會備案；摩爾線程已登錄上交所科創板，沐曦股份17日緊接掛牌，燧原科技則重新進行上市輔導備案。

雖然美國批准Nvidia輝達(另稱英偉達)H200晶片出口中國，但路透報導，中國官方仍未放行，且可能提出綑綁國產晶片要求，但中國國產晶片性能仍未能跟上輝達，導致中企相關企業面臨技術提升、高度投入研發的壓力。

相較其他三小龍選擇A股上市，壁仞科技選擇赴港上市，其成立於2019年，聚焦高性能通用GPU領域，其於2022年推出首批產品時，曾宣稱其BR100晶片效能可對標輝達的H100 AI處理器。目前已完成多輪融資，投資方包括啓明創投、IDG資本、華登中國，平安集團、高瓴創投、格力創投等華麗陣容。胡潤研究院發布「2024全球獨角獸榜」顯示，壁仞科技的估值為人民幣155億元(人民幣，下同，約22.1億美元)，排在全球495位。

與此同時，沐曦股份公告，將於17日在上海證券交易所科創板上市，本次共發行4010萬股，發行價為每股104.66元，總募資規模約41.97億元。戰略配售名單還包括中國國家人工智能產業投資基金。

摩爾線程於5日正式登陸上交所科創板，首日便刷新A股全面註冊制實施以來的新股申購收益紀錄。上市後的多個交易日內，摩爾線程股價最高漲幅達723.5%，總市值曾突破4400億元，能與股王貴州茅台、寒武紀一較高下。

獲得騰訊大手筆注資的燧原科技則聚焦AI領域雲端和邊緣算力產品，據報在11月1日向上海證監局提交了上市輔導備案報告。

伴隨上市，招股書披露公司實際狀況。按營收規模來看，摩爾線程、沐曦股份處於「商業化」早期。摩爾線程業務布局最廣，覆蓋AI智算、圖形渲染和智能座艙SoC晶片等多個領域，處於快速擴張和高投入期。雖然其2025年上半年營收已逾過去三年總和，仍持續虧損。

據沐曦股份招股書，目前公司逾97%收入依賴「曦雲C500系列」這一款訓推一體晶片產品。今年前三個月虧損約2.32億。預計最快2026年達盈虧平衡點。

沐曦股份17日掛牌。圖為曦雲C系列「曦雲C600」。(取材自快科技)
沐曦股份17日掛牌。圖為曦雲C系列「曦雲C600」。(取材自快科技)

輝達 AI 人工智能

上一則

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

下一則

比特幣一度跌破8.6萬元 買盤陷「慢性失血」

延伸閱讀

晶片成本攀高 2026全球智慧手機出貨估減2.1%

晶片成本攀高 2026全球智慧手機出貨估減2.1%
SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達
H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定
中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁