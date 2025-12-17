海南自貿港12/18封關 74%商品零關稅

我的頻道

財經新聞組╱綜合報導
海南自貿港12月18日全島封關運作。圖為2021年5月10日，民眾在海口參觀首屆中國國際消費品博覽會。(中新社)
海南自貿港將於12月18日全島封關運作，這是中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。封關後，海南自貿港將實施更優惠的貨物零關稅政策，更寬鬆的貿易管理措施，更便利的通行措施與更高效精準的監管模式。

中新社報導，近日，勞斯尊行（海南）科技有限公司申請網約出租車平台運營資質，計畫於2026年春節前在三亞推出高端網約車服務。該公司總經理王斯實表示，企業看好封關後的海南旅遊市場，利用海南自貿港交通工具及遊艇零關稅政策，進口了近30輛勞斯萊斯庫里南、賓利添越等豪車用於運營，累計節省稅款達1.5億元（人民幣，下同，約2143萬美元）。

海南自2018年以來，海南自貿港落地零關稅、加工增值30%免關稅等政策，為企業發展提供重要機遇。海南省省長劉小明在近期舉辦的一場招商活動中指出，「選擇海南就是選擇機遇，投資海南就是投資未來。當前和今後的一個時期，是企業把握發展機遇，與我們互利共贏的黃金窗口期」。

海南省委深改辦（自貿港工委辦）交流協作處（國際合作處）處長齊靜文表示，具體來看，封關後零關稅進口商品稅目比例將由目前的21%大幅提升至74%，放寬了對部分進口貨物的管理措施，加工增值30%免關稅政策也將進一步放寬。可以預見，這些舉措將顯著降低企業運營成本，讓企業發展空間更為廣闊。

投資海南正當時。安永華南區主管合夥人黃寅認為，企業應充分把握海南自貿港封關後各方面的便利化優勢，及時從資金、人才、資產、職能等維度加大在海南的資源投入，搶占市場布局先機。

在海南洋浦經濟開發區，獨鳳軒中熬湯業項目新近投產。獨鳳軒集團董事長于連富說，企業每年進口原料規模超過5億元，運用加工增值政策可節省關稅約6000萬元；封關後，加工增值累計的適用範圍將擴大，企業與園區內兩家肉類加工企業合作，可以累計計算增值部分，從而以更低的增值率享受稅收優惠。

海南師範大學經濟與管理學院教授裴廣一認為，海南自貿港封關運作帶來的並非是單一政策紅利，而是基於中國國內最高水平開放制度、連接中國與全球市場的系統性機會。全球投資者可以利用政策組合優勢降低跨境貿易與運營成本，利用要素流通便利參與中國新興產業鏈，利用海南連接中國內地與全球市場的樞紐地位，拓展更大市場。 

