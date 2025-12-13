鴻海投資5億美元 高雄亞灣打造旗艦總部

高雄市長陳其邁（右）與鴻海輪值CEO楊秋瑾簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約。(記者劉學聖／攝影)

高市府12日與鴻海 集團簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元(台幣，下同，約5億美元)打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，規畫45層及32層雙塔複合式地標，集結商辦、生活與產業機能，預估創造3000個就業機會及200億元年產值。

鴻海20年前即啟動高雄投資，進駐高軟園區持續運作，加計先前的算力中心、研發中心等投資，近三年來投資高雄金額累計超過250億元。

鴻海輪值執行長楊秋瑾強調，Y15不只是開發案，更是集團未來十年深耕南台灣的重要起點，將導入高科技、AI 及智慧平台，形塑亞灣成為代表鴻海面向全球市場的科技新地標。

高雄市長陳其邁 致詞時指出，鴻海近年與市府緊密合作，例如共同開發CityGPT應用服務，將高雄打造為智慧城市並輸出經驗至海外。未來，市府將持續結合電動巴士與智慧城市解決方案，推動高雄產業轉型，更期望建立可行的商業模式，積極進行海外輸出，讓高雄成為全球智慧城市的典範。

楊秋瑾指出，Y15採商住混合規畫，與一般建案不同之處在於將大量導入科技應用，包含AI團隊與三大智慧平台團隊都將陸續進駐。高雄具備完整的科技發展條件與市府積極的執行力，Y15未來將不僅是亞灣的新地標，也將成為鴻海對全球客戶呈現的新城市樣貌。

楊秋瑾並說，Y15將成為鴻海在高雄深耕的戰略支點，象徵企業與城市共同推動科技、人才與創新發展的決心。隨著投資規模持續擴大，期待Y15帶動更多高科技能量在高雄聚集，開啟下一個十年的成長篇章。

Y15聯開基地面積1.1公頃，位於亞灣2.0與亞洲資產管理中心高雄專區核心位置，建蔽率60%、容積率630%，鄰近高雄港旅運中心與高雄展覽館 等國際會展設施。

鴻海將投資159億元，規畫45層與32層兩棟A級大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約5.2萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯。 開發後將提供2萬坪辦公空間，做為「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，也將開放其他科技企業進駐，預估創造3000個就業機會，每年帶來200億元產值。