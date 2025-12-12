因應AI熱潮 台積熊本二廠傳升級4奈米

日媒報導，台積電考慮將日本熊本第二座廠製程升級，朝4奈米發展，藉此擴大生產比原先規畫更多的先進晶片。（美聯社）

日本 媒體報導，台積電 考慮將日本熊本第二座廠製程升級，朝4奈米發展，藉此擴大生產比原先規畫更多的先進晶片，以因應AI熱潮驅動尖端晶片需求增加。台積電11日不評論市場傳聞或臆測，強調在日本的專案持續進行。

外電報導，台積電熊本二廠10月底動工興建、預定2027年運轉，原先規畫生產6、7奈米晶片，但日媒引述三名知情人士指出，該廠區生產線可能升級，若轉向4奈米製程，可能導致後續量產延期並且需要設計調整。

外電報導指出，2024年台積電宣布興建熊本廠計畫以來，6奈米和7奈米晶片需求已下滑。台積電生產同類產品的台中廠產能利用率已降到差強人意的水準，因輝達、蘋果、Google和亞馬遜等大客戶轉向更先進技術的晶片。另外，兩名知情人士說，台積電考慮將先進封裝技術引進日本。這些計畫目前都尚未拍板定案。

業界認為，新冠疫情 爆發期間，全球晶片供應大亂，車用晶片更是一貨難求，美、日、歐等地車廠為了取得足夠晶片傷透腦筋，台積電揮軍日本建廠時，車用晶片仍在熱頭上，因此規畫熊本廠區先採成熟製程切入，隨著近期全球車市轉弱，車用晶片需求隨之大退潮，若熊本廠升級至更先進的製程，不失為權宜之計。

台積電曾於10月的法說會上指出，日本中央政府、縣政府和地方政府大力支持，台積電熊本第一座特殊製程技術晶圓廠已經在2024年底，以「非常好的良率」量產，第二座晶圓廠營造工程已經展開，量產計畫將依客戶需求及市場狀況而定。