收緊數位資產監管 中企赴港RWA業務急凍

第一財經指出，中國監管禁令效果立竿見影，中企赴港RWA（現實世界資產）業務急凍，咨詢量降九成，相關概念股股價大幅回落，市場瞬間「入冬」。（路透）

全球數位金融競賽持續升溫，香港 今年積極推動數位資產發展，然而，在此同時，近期中國企業赴港布局現實世界資產（Real World Assets ，簡稱RWA）業務急速降溫。中媒引述多家諮詢中介反映，過去兩個月來諮詢量驟降九成以上，已接洽項目多被要求暫緩。受影響，部分涉及RWA概念的上市公司股價亦大幅回落，包括朗新集團、協鑫能科等概念股均較高點腰斬。

第一財經指，近期中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會、中國期貨業協會、中國上市公司協會及中國支付清算協會等7家協會，聯合發布防範涉虛擬貨幣 等非法活動風險提示，明確要求會員單位不得在境內參與虛擬貨幣及RWA代幣的發行和交易，也不得為客戶提供相關服務。

報導稱，RWA首次被中國官方明確提及並予以定性。上海曼昆律師事務所創辦人劉紅林稱，上述文件將RWA與穩定幣、空氣幣、挖礦並列，納入「虛擬貨幣相關非法活動」，監管範圍涵蓋全產業鏈上下游，包括項目策畫、技術外包、代理、KOL宣傳及支付接口服務提供者。文件使用「明知或應知」法律用語，降低責任認定門檻，無論法律註冊地在何處，只要核心營運或服務提供在境內，即被認定提供境內服務或受追責。

風險提示指，RWA代幣化通過發行代幣或其他具有代幣特性的權益、債券 進行融資和交易，存在虛假資產、經營失敗、投機炒作等風險，且未獲中國金融管理部門批准。

事實上，RWA近年已在港市場悄然興起。據不完全統計，近兩年已有超13家機構試水，底層資產涵蓋新能源、金融產品及農產品。不過，融資成本高，港企發行RWA總費用通常不低於250萬港元，部分機構收取3至5%佣金，還需向投資人承諾回報率，部分企業入局動機偏向市值管理。

在香港市場，RWA的實踐呈現分化趨勢。官方主導的探索仍審慎推進，而民間自發的跨國業務在監管訊號下驟冷。多位諮詢仲介透露，近兩個月來自中國企業的諮詢量下降九成以上，已接洽項目多被暫緩。

另有香港機構人士說，原每周安排數場視訊會議解釋RWA操作，如今幾周未安排。李典（化名）稱，中國企業規畫已實質性暫停，部分團隊轉向探索RDA（真實數據資產），透過區塊鏈將數據與實體資產綁定形成可驗證的數字資產單元。

同時，企業對RWA業務回應態度轉趨審慎。中國國家級高新技術企業大禹節水近日回應投資者時就表示，RWA仍處探索階段，面臨技術適配、政策規範及盈利模式挑戰。