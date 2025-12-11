整合產業 中國「多晶矽平台公司」成立

被中國業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收購行業過剩產能實現有序退出‌，而非直接參與多晶矽的銷售或倉儲管理。

該公司股東名單有通威、協鑫、大全能源等共同持股。共計十家企業，其中九家為矽料生產企業。有樂觀分析稱，新成立多晶矽整合平台將能助力市場價格與企業盈利修復、重塑市場長期格局以及善上下游產業鏈供需。

上述收儲方案為透過成立一家由專業管理人員營運的公司，藉收購過剩產能，實現產能出清和產出可控，再透過利潤償付負債，進而推動行業產能的有序退出，將進一步修復中國太陽光電產業供需失衡格局。

財聯社引述業內人士報導，該平台未來透過產能收儲與配額調控，目標是將價格穩定在每噸人民幣6萬元（約8487美元）以上，覆蓋成本並保障行業合理利潤。

21世紀經濟報導，通威股份證券部工作人員指出，目前產能整合相關事宜仍在評估當中，並未達成實質性結論。

據悉，光和謙成的成立，「主要為這個行業內主要企業探索潛在的戰略合作機會，例如像市場拓展，產能和成本優化等方面去成立這樣一家公司，也是著眼於長期的這樣的一個大家協同的發展。」

大全能源工作人員表示，成立光和謙成或是光電反內捲的路徑之一，該公司的成立目的是探索潛在的戰略合作機會，包括技術升級、市場拓展、成本優化等。

另據微信 公眾號「能源一號」發布，平台公司成立後，各方股東將持續增加註冊資本，該公司不負責賣多晶矽。未來各方股東也將積極開會，確認此後多晶矽銷售價的合理範圍、收儲目標及總量。