AI需求帶動 台灣上市櫃營收寫最強11月

AI需求帶動下，台灣上市櫃營收寫最強11月。台股示意圖。（本報資料照片）

台灣上市櫃公司11月營收10日出爐，合計業績達新台幣4.67兆元（約1498億美元），是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增17.01%，連續五個月超過新台幣4兆元（約1283億美元）大關，全年營收有望挑戰新台幣50兆元（約1.6兆美元），改寫新猷。

上市櫃11月營收僅次於今年9月的新台幣4.68兆元（約1501億美元），以不到1%的差距擠下10月，成為史上單月次高。11月營收創新高家數達87家。前11月營收新台幣45.82兆元（約1.4兆美元），年增12.69%。

整體而言，上市櫃公司營收寫下三紀錄，包括歷年最強11月、首度連五個月營收都超過新台幣4兆元、前11月營收創同期新高，主要由AI 族群領頭衝鋒，顯示台灣AI供應鏈持續受惠全球需求暢旺。

以11月營收規模來看，前六大公司單月營收都超過千億元，依序為鴻海、台積電 、緯創、廣達、文曄，以及和碩，分別為新台幣8443億元（約270.8億美元）、3436億元（約110.2億美元）、2806億元（約90億美元）、1929億元（約61.8億美元）、1165億元（約37.3億美元）、1018億元（約32.6億美元）。其中，鴻海為歷史次高，台積電為史上第三高，緯創及廣達都是歷史新高，齊步推升上市櫃公司11月總營收寫佳績。

11月營收創單月新高的家數有87家，優於10月的71家，但低於9月的111家。在11月營收創新高的公司中，以緯創單月營收逾新台幣2800億元（約89.8億美元）最高，月增51.6%，年增194.6%，大幅受惠於AI伺服器出貨衝高，累計前11月營收達新台幣1.93兆元（約619億美元），年增104.6%，為同期最佳。

11月營收創新高的第二、三名，分是廣達新台幣1929億元（約61.8億美元）、緯穎968億元（約31億美元），同樣受惠於AI伺服器出貨強勁。其中，廣達11月營收月增11.4%，年增36.5%，前11月營收年增45.7%；緯穎11月營收月增6.1%，年增158.6%，前11月營收年增166.3%。

另外，11月營收超過新台幣100億元（約3.2億美元），並且創歷史新高的公司為：至上、台灣大、奇鋐、國巨、華固、遠雄及南亞科，仍以電子股為主，尤其是AI伺服器相關概念股。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，AI需求強勁，美國大型科技股創新不斷，將推動景氣持續擴張，台股 相關供應鏈從上游的半導體，包含IC設計、晶圓代工、封測等，一路到下游的硬體組裝、以及周邊零組件等，甚至衍生出與水（散熱）、電的相關商機，均將成為優先受惠的對象。

法人指出，AI仍將是推升台股營收成長的驅動力，成長動能可望延續到2026年，加上缺貨及漲價題材助攻，都有利上市櫃營收繳出亮眼成績。