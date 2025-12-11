我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

AI需求帶動 台灣上市櫃營收寫最強11月

記者張瀞文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI需求帶動下，台灣上市櫃營收寫最強11月。台股示意圖。（本報資料照片）
AI需求帶動下，台灣上市櫃營收寫最強11月。台股示意圖。（本報資料照片）

台灣上市櫃公司11月營收10日出爐，合計業績達新台幣4.67兆元（約1498億美元），是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增17.01%，連續五個月超過新台幣4兆元（約1283億美元）大關，全年營收有望挑戰新台幣50兆元（約1.6兆美元），改寫新猷。

上市櫃11月營收僅次於今年9月的新台幣4.68兆元（約1501億美元），以不到1%的差距擠下10月，成為史上單月次高。11月營收創新高家數達87家。前11月營收新台幣45.82兆元（約1.4兆美元），年增12.69%。

整體而言，上市櫃公司營收寫下三紀錄，包括歷年最強11月、首度連五個月營收都超過新台幣4兆元、前11月營收創同期新高，主要由AI族群領頭衝鋒，顯示台灣AI供應鏈持續受惠全球需求暢旺。

以11月營收規模來看，前六大公司單月營收都超過千億元，依序為鴻海、台積電、緯創、廣達、文曄，以及和碩，分別為新台幣8443億元（約270.8億美元）、3436億元（約110.2億美元）、2806億元（約90億美元）、1929億元（約61.8億美元）、1165億元（約37.3億美元）、1018億元（約32.6億美元）。其中，鴻海為歷史次高，台積電為史上第三高，緯創及廣達都是歷史新高，齊步推升上市櫃公司11月總營收寫佳績。

11月營收創單月新高的家數有87家，優於10月的71家，但低於9月的111家。在11月營收創新高的公司中，以緯創單月營收逾新台幣2800億元（約89.8億美元）最高，月增51.6%，年增194.6%，大幅受惠於AI伺服器出貨衝高，累計前11月營收達新台幣1.93兆元（約619億美元），年增104.6%，為同期最佳。

11月營收創新高的第二、三名，分是廣達新台幣1929億元（約61.8億美元）、緯穎968億元（約31億美元），同樣受惠於AI伺服器出貨強勁。其中，廣達11月營收月增11.4%，年增36.5%，前11月營收年增45.7%；緯穎11月營收月增6.1%，年增158.6%，前11月營收年增166.3%。

另外，11月營收超過新台幣100億元（約3.2億美元），並且創歷史新高的公司為：至上、台灣大、奇鋐、國巨、華固、遠雄及南亞科，仍以電子股為主，尤其是AI伺服器相關概念股。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，AI需求強勁，美國大型科技股創新不斷，將推動景氣持續擴張，台股相關供應鏈從上游的半導體，包含IC設計、晶圓代工、封測等，一路到下游的硬體組裝、以及周邊零組件等，甚至衍生出與水（散熱）、電的相關商機，均將成為優先受惠的對象。

法人指出，AI仍將是推升台股營收成長的驅動力，成長動能可望延續到2026年，加上缺貨及漲價題材助攻，都有利上市櫃營收繳出亮眼成績。

AI 台積電 台股

上一則

2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動

下一則

晶片大投資 南韓備妥5340億美元

延伸閱讀

撐就業市場 Fed再降息1碼至3.5-3.75%

撐就業市場 Fed再降息1碼至3.5-3.75%
連25紅 台11月出口640.5億美元創新高 全年飛越6000億美元

連25紅 台11月出口640.5億美元創新高 全年飛越6000億美元
鴻海前11月營收破7兆台幣 超越去年

鴻海前11月營收破7兆台幣 超越去年
服務業成長強勁 歐元區11月綜合PMI連6升

服務業成長強勁 歐元區11月綜合PMI連6升

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺