中國GPU四小龍 沐曦本周登科創板 中籤率僅0.033%

沐曦旗艦產品是曦雲C系列訓推一體GPU芯片。圖為曦雲C系列「曦雲C600」。（取材自快科技）

繼「國產GPU第一股」摩爾線程後，另一家中國GPU「四小龍」之一、「國產GPU第二股」的沐曦股份，亦將在本周登陸上交所科創板，若其成功上市，將成為第二家登陸科創板的中國國產GPU公司。值得注意的是，其新股申購中籤率更低於摩爾線程，引發市場關注。

據上交所資料，沐曦股份網上發行有效申購戶數為517.52萬戶，回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.033%。上市首日暴漲425.46%的摩爾線程，此前最終中簽率為0.036%。相比之下，沐曦股份比摩爾線程更加一票難求，其上市後的股價表現充滿想像。

香港 經濟日報報導，沐曦股份網上最終發行數量為966.6萬股，占扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的29.7%。回撥機制啟動後，網路發行最終中籤率為0.03348913%。

公司新股發行價為104.66元人民幣（約14.79美元），發行價格確定後上市時市值約418.7億元。

沐曦股份是中國高效能通用GPU產品的領導企業之一，致力於自主研發全端高效能GPU晶片及運算平台。沐曦股份成立於2020年9月，由前AMD資深科學家團隊創立，致力於人工智慧 、資料中心等領域的算力晶片自主研發，覆蓋人工智慧訓練與推理、通用計算及圖形渲染三大領域，形成曦思N系列（智算推理）、曦雲C系列（訓推一體）、曦彩G系列（圖形渲染）三大產品矩陣。

公司旗艦產品曦雲C系列訓推一體GPU芯片，基於全自研的GPU IP、指令集及架構，在通用性、單卡性能、群集性能及穩定性、生態兼容與遷移效率等方面均達到國內領先水平，具備較強的綜合競爭力。

沐曦股份本次發行數量為4010萬股，占發行後公司總股本比例為10%。預估募資總額近42億元，將用於投資「新型高性能通用GPU研發及產業化計畫」、「新一代人工智慧推理GPU研發及產業化專案」及「面向前沿領域及新興應用場景的高效能GPU技術研發專案」。