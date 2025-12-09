我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

中國GPU四小龍 沐曦本周登科創板 中籤率僅0.033%

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沐曦旗艦產品是曦雲C系列訓推一體GPU芯片。圖為曦雲C系列「曦雲C600」。（取材自快科技）
沐曦旗艦產品是曦雲C系列訓推一體GPU芯片。圖為曦雲C系列「曦雲C600」。（取材自快科技）

繼「國產GPU第一股」摩爾線程後，另一家中國GPU「四小龍」之一、「國產GPU第二股」的沐曦股份，亦將在本周登陸上交所科創板，若其成功上市，將成為第二家登陸科創板的中國國產GPU公司。值得注意的是，其新股申購中籤率更低於摩爾線程，引發市場關注。

據上交所資料，沐曦股份網上發行有效申購戶數為517.52萬戶，回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.033%。上市首日暴漲425.46%的摩爾線程，此前最終中簽率為0.036%。相比之下，沐曦股份比摩爾線程更加一票難求，其上市後的股價表現充滿想像。

香港經濟日報報導，沐曦股份網上最終發行數量為966.6萬股，占扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的29.7%。回撥機制啟動後，網路發行最終中籤率為0.03348913%。

公司新股發行價為104.66元人民幣（約14.79美元），發行價格確定後上市時市值約418.7億元。

沐曦股份是中國高效能通用GPU產品的領導企業之一，致力於自主研發全端高效能GPU晶片及運算平台。沐曦股份成立於2020年9月，由前AMD資深科學家團隊創立，致力於人工智慧、資料中心等領域的算力晶片自主研發，覆蓋人工智慧訓練與推理、通用計算及圖形渲染三大領域，形成曦思N系列（智算推理）、曦雲C系列（訓推一體）、曦彩G系列（圖形渲染）三大產品矩陣。

公司旗艦產品曦雲C系列訓推一體GPU芯片，基於全自研的GPU IP、指令集及架構，在通用性、單卡性能、群集性能及穩定性、生態兼容與遷移效率等方面均達到國內領先水平，具備較強的綜合競爭力。

沐曦股份本次發行數量為4010萬股，占發行後公司總股本比例為10%。預估募資總額近42億元，將用於投資「新型高性能通用GPU研發及產業化計畫」、「新一代人工智慧推理GPU研發及產業化專案」及「面向前沿領域及新興應用場景的高效能GPU技術研發專案」。

人工智慧 香港

上一則

股市黃金都大漲 BIS報告示警泡沫化

下一則

年終購物季強勁 美拚今年GDP成長3%

延伸閱讀

川普「創世紀任務」力拚AI發展 灣區實驗室扮演核心關鍵

川普「創世紀任務」力拚AI發展 灣區實驗室扮演核心關鍵
雲端巨頭ASIC晶片大爆發 威脅輝達霸主地位

雲端巨頭ASIC晶片大爆發 威脅輝達霸主地位
「中國版Nvidia」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

「中國版Nvidia」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%
亞馬遜推自研AI晶片 並整合Nvidia技術做大AI商機

亞馬遜推自研AI晶片 並整合Nvidia技術做大AI商機

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？