我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

台積電先進封裝 CoWoS大爆單

記者尹慧中／台北報導
台積電先進封裝大爆單，加速擴產及委外，帶旺設備鏈。（歐新社）
台積電先進封裝大爆單，加速擴產及委外，帶旺設備鏈。（歐新社）

台積電受惠Nvidia輝達(又譯英偉達)、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，無論CoWoS-L、CoWoS-S等製程全面滿載，營運熱轉。

業界透露，台積電先進封裝大爆單，公司努力擴產之際，2026年也將擴大攜手協力夥伴，以滿足客戶需求。隨台積電加快先進封裝產能布建與委外，弘塑、萬潤、辛耘、均華、致茂、志聖、迅得、由田、牧德等設備鏈同步喊衝。

供應鏈透露，台積電積極擴充的CoWoS製程為CoWoS-L，至於CoWoS-S則用挪移設備方式去瓶頸擴充，該領域重要應用客戶包含輝達、超微、蘋果、博通，以及多家雲端服務業者與設計公司等，過往該製程由台積電一條龍服務，如今已擴大委外給協力夥伴，確保矽中介層與多項技術無縫接軌，即時滿足客戶需求。

研調機構Counterpoint指出，先進封裝需求持續高張，台積電積極擴充CoWoS-L產能，預計至2026年底可達每月10萬片晶圓，主要受惠於輝達GPU與客製化ASIC訂單湧入。日月光投控受惠台積電訂單外溢，封測領導地位穩固。

台積電先進封裝擴產方向相當明確，台積電董事長先前曾在法說會上預告，當前CoWoS產能嚴重供不應求，台積電自身努力擴產之餘，也會攜手封測夥伴，希望2025年至2026年達到供需平衡階段。

另一方面，台積電先進封裝產能塞爆，先前市場一度傳出蘋果、高通等大廠考慮採用英特爾先進封裝作為備胎，最快2028年導入英特爾方案。不過，業界指出，台積電攜手協力夥伴深度綁定客戶，並搭配先進製程產能一條龍統包服務，伴隨公司擴增的新產能逐步到位，預期客戶流向英特爾的先進封裝訂單有限。

台積電 輝達 英特爾

上一則

中邊緣AI產業鏈商機旺 帶動晶片、記憶體、IP業者訂單大增

下一則

華爾街力挺 中國股市明年續強 小摩喊加碼

延伸閱讀

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普
大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升

大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升
前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術
英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架