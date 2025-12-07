中邊緣AI產業鏈商機旺 帶動晶片、記憶體、IP業者訂單大增

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導

全球AI應用加速落地，邊緣AI（中國稱端測AI）作為連接大模型能力與現實執行的關鍵載體，正成為產業鏈焦點，並加速推動硬體產品全面革新，相關產業鏈上市公司關注度也應聲上揚。

邊緣AI指的是在數據產生的「邊緣設備」上，直接進行人工智慧運算，而不是把數據傳回雲端再處理。它能提供低延遲、高隱私、即時反應的優勢，特別適合智慧工廠、智慧醫療、車載系統、IoT裝置等場景。

科創板日報報導，今年11月，阿里旗下夸克AI眼鏡發布並接入阿里AI助理千問APP，華為推出AI陪伴產品電子寵物「憨憨」；12月1日，字節跳動旗下豆包官方發布豆包手機助手；理想汽車於12月3日發布首款AI眼鏡Livis；本月內包括與谷歌合作的XREAL、三星、百度、火山引擎等品牌均發布不同類型邊緣AI硬體產品。

中國固態硬碟（SSD）、記憶體業者佰維存儲的嵌入式層疊封裝記憶體（ePOP）系列產品，目前被Meta、Google、小米、小天才、靈伴（Rokid）、雷鳥創新等國內外知名企業，應用於AI/AR眼鏡、智慧手表等智慧穿戴設備上。

佰維存儲人士表示，2024年該公司面向AI眼鏡產品收入約人民幣1.06億元，預計2025年公司面向AI眼鏡產品營收將年增超過500%，「AI眼鏡業務的毛利率在公司各類應用中處於中等位置。當前Meta等客戶AI眼鏡產品市場表現較好，且與龍頭客戶合作緊密，預計明年相關業務收入，依然能維持不錯的增長。」

中國半導體IP龍頭芯原股份董事長戴偉民日前在業績說明會上表示，智慧眼鏡是當下半導體產業最值得關注的增量市場之一。

芯原股份除了已為某知名國際網企提供AR眼鏡的晶片一站式訂製服務之外，還有數家全球領先的AI/AR/VR眼鏡客戶正與芯原股份進行合作。

SoC晶片研發商恒玄科技相關人士表示，阿里夸克AI眼鏡採用該公司BES2800晶片，BES2800採用6奈米FinFET製程，單晶片集成多核CPU/GPU、NPU、大型存放區、低功耗Wi-Fi和雙模藍牙，在性能、功耗和技術創新等方面都大幅的提升。

AI Meta 百度

