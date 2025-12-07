我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

無視金價大漲 中國人行連續13個月增持黃金

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人行7日公布外匯儲備數據顯示，中國外滙儲備連升四個月，且人行連續13個月增持黃金。（路透）
中國人行7日公布外匯儲備數據顯示，中國外滙儲備連升四個月，且人行連續13個月增持黃金。（路透）

中國人行7日公布外匯存底數據顯示，中國外匯存底連升四個月，且人行連續13個月增持黃金。顯示中國官方持續優化國際儲備結構。

中國人民銀行周日公布，截至11月底，外匯儲備為3.3兆美元，較10月底上升30億美元，升幅0.09%。期內，黃金儲備7,412萬盎斯，較上月增3萬盎斯，為第13個月增持黃金。

此前，人行在連續18個月增持黃金後，在2024年5月曾暫停增持黃金，直到去年11月重新出手增持，並一直延續至11月，已連續13個月增持。

中國外管局表示，11月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

在外匯存底上，今年以來，中國外匯存底在前六個月保持連續增長勢頭，分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元、321.67億美元。進入下半年，7月減少251.87億美元、8月增長299.19億美元、9月增加165.04億美元，10月小幅增加46.85億美元，11月則小幅增加30.29億美元。

世界黃金協會表示，2025年黃金表現卓越，全年創下逾50次歷史新高，累計漲幅超60%。展望2026年，該協會分析顯示，經濟增長放緩、主要央行貨幣政策寬鬆以及持續的地緣政治風險等因素，更有可能支撐而非削弱金價。

該協會強調，各國央行購金需求仍是黃金表現的重要支撐。全球官方部門購金一直保持強勁，且有充分理由認為央行購金態勢將延續。新興市場作為購金主力，其黃金儲備佔比仍遠低於發達國家與地區。若地緣政治緊張局勢升級，新興市場購金步伐有望加快，從而強化對黃金的結構性支撐。

不過，各國央行購金決策通常更多取決於政策考量，而非單純的市場條件。若購金量顯著回落至疫情前水準甚至更低，則可能給黃金帶來額外阻力。

央行 新興市場 貨幣

上一則

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

延伸閱讀

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股
黃金漲零售降溫…中國高端珠寶寶蘭融資 雷軍也參一腳

黃金漲零售降溫…中國高端珠寶寶蘭融資 雷軍也參一腳
不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因
黃金大戶Tether 持有量媲美南韓央行

黃金大戶Tether 持有量媲美南韓央行

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場