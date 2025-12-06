鴻海前11月營收破7兆台幣 超越去年
鴻海今年前11個月營收7.23兆（台幣，下同），首度突破7兆，超越2024年全年營收6.86兆，今年營運確定創新高。隨人工智慧（AI）伺服器與主權AI快速增長，加上ICT產品穩健成長，2026年業績將續戰新高。
鴻海5日公布11月營收8443億，月減5.7%，年增25.5%，創同期新高，歷史次高。今年前11個月營收為7.23兆，首度破7兆，年增16.6%，創同期新高。
展望第四季，鴻海表示，AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入旺季，對於第四季的能見度優於前月，整體表現約與目前市場預期相當，仍須密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。
鴻海11月營收8443億，月減5.7%。其中，「元件及其他產品類別」顯著成長，受主要業務零組件拉貨增加。「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」呈約略持平，AI機櫃出貨成長，但因交易模式多元以及其他產品類別表現影響，本類別月對月表現約略持平。「消費智能產品類別」略為衰退，因上個月節日拉貨動能較高而墊高基期，本類別月對月呈現略為衰退。
鴻海11月營收年增25.5%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI機櫃拉貨動能維持強勁。至於「消費智能產品類別」表現持平，拉貨動能雖優於去年，但受匯率影響。至於「電腦終端產品類別」則略為衰退。
鴻海今年前11個月營收為7.23兆元，年增16.6%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI雲端產品拉貨動能強勁。「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平。
