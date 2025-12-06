我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

鴻海前11月營收破7兆台幣 超越去年

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海今年前11個月營收7.23兆（台幣，下同），首度突破7兆，超越2024年全年營收6.86兆，今年營運確定創新高。隨人工智慧（AI）伺服器與主權AI快速增長，加上ICT產品穩健成長，2026年業績將續戰新高。

鴻海5日公布11月營收8443億，月減5.7%，年增25.5%，創同期新高，歷史次高。今年前11個月營收為7.23兆，首度破7兆，年增16.6%，創同期新高。

展望第四季，鴻海表示，AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入旺季，對於第四季的能見度優於前月，整體表現約與目前市場預期相當，仍須密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海11月營收8443億，月減5.7%。其中，「元件及其他產品類別」顯著成長，受主要業務零組件拉貨增加。「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」呈約略持平，AI機櫃出貨成長，但因交易模式多元以及其他產品類別表現影響，本類別月對月表現約略持平。「消費智能產品類別」略為衰退，因上個月節日拉貨動能較高而墊高基期，本類別月對月呈現略為衰退。

鴻海11月營收年增25.5%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI機櫃拉貨動能維持強勁。至於「消費智能產品類別」表現持平，拉貨動能雖優於去年，但受匯率影響。至於「電腦終端產品類別」則略為衰退。

鴻海今年前11個月營收為7.23兆元，年增16.6%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是AI雲端產品拉貨動能強勁。「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平。

鴻海 AI 匯率

上一則

中國地方政府舉債 轉向「影子銀行」

下一則

任正非：算力過剩時代一定到來 通訊技術更重要

延伸閱讀

路透：鴻海子公司富山科技擬在越南擴產

路透：鴻海子公司富山科技擬在越南擴產
Google自研AI伺服器暴紅 Meta明年擬採用 鴻海大單吃不完

Google自研AI伺服器暴紅 Meta明年擬採用 鴻海大單吃不完
鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業
鴻海轉型攻AI基礎設施 美日大進擊

鴻海轉型攻AI基礎設施 美日大進擊

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型