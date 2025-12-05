彭博：AI概念股交易大轉向 亞洲市場改追這幾檔新明星

聯發科最近成為投資人追捧的亞洲AI概念股新明星。（本報系資料庫）

彭博資訊報導，因為技術性的轉變以及對泡沫爆破的擔憂，投資人現在轉向尋找新的亞洲AI 概念股明星，例如：台灣的聯發科、中國的中際旭創。

彭博指出，自OpenAI推出ChatGPT引爆的超大型股票行情進入第四年，亞洲地區內原本的主要受益者，像是台灣的台積電 、南韓的SK海力士，正顯露疲態。市場目光開始轉向規模較小、名氣較低的企業，例如聯發科、中際旭創。投資人的焦點從大型語言模型（LLM）的訓練轉向AI技術的日常應用，以及如何降低成本，科技巨頭或將不再獨占聚光燈。

這波轉向在上月被引爆。先有Google母公司Alphabet發布升級版Gemini模型，並傳出與其他企業合作自研AI晶片。接著亞馬遜也推出最新加速器，進一步加劇市場撤離過度集中於OpenAI與輝達 （Nvidia）的AI交易。

被視為「OpenAI概念股」的日本軟銀，11月股價暴跌38%，寫下25年來最慘單月表現。輝達主要代工廠台積電與記憶體供應商SK海力士，兩家公司的股價上月也分別都下跌4%，漲勢略失動能。

ChatGPT如今受愈來愈多競爭者威脅，而輝達在AI訓練領域的處理器受注目的程度也在下降，因為更多焦點轉向應用導向的ASIC客製化晶片。投資人開始擔心這些新發展對AI產品價格的負面影響。

駐首爾Quad Investment Management投資長Han Sangkyoon認為，LLM商品化後，成本較低者就會成為贏家。。他預期未來六個月將是關鍵時刻，決定「輝達與OpenAI所創造的泡沫是否會爆裂」。

轉移焦點

投資人至少目前並沒有完全退出AI交易，而是轉移到其他AI新星之上。與Alphabet合作的台灣晶片設計公司聯發科，在新版Gemini發表後，迎來2002年以來最佳單周上漲。南韓為Alphabet提供印刷電路板的IsuPetasys上周股價也跳漲18%，創下新高。

這些變動凸顯出不論最終是哪些美國巨頭主導供應鏈，都有一串亞洲供應商能從中受益。貝萊德（BlackRock）新興與亞洲市場主管Egon Vavrek就說：「全球約90%的AI相關硬體，要配置到資料中心裡的裝備，諸如伺服器、測試環境、晶片製造、記憶體、封測、冷卻設備等，都來自台灣、南韓、日本、泰國甚至中國。」

總部在中國山東的光模組製造商中際旭創，有22%的營收來自Alphabet、11%來自亞馬遜。中際旭創的股價上周上漲11%，也是創了新高。

台積電未出局

台積電與SK海力士股價近來雖然休息，但分析師認為，以公司擁有的技術優勢，並未出局。

台積電擁有全球最先進的晶片製造技術，為所有主要玩家提供代工服務。公司股價今年仍有望連續第三年上漲，市值現已突破1兆美元。

SK海力士與三星電子合計占全球高頻寬記憶體（HBM）市場超過90%，HBM是AI技術不可或缺的核心元件，目前SK海力士在HBM領域強於三星。SK海力士股價今年已飆漲超過兩倍，但看空部位卻在下降。標普全球（S&P Global）的資料顯示，該股空頭比率從5月的逾3%降至現在的0.6%。

摩根大通私人銀行亞洲股市策略主管 Timothy Fung 說：「即使AI主題已經走了三年，它仍是科技投資人最關注的核心。AI供應鏈中演變出各種機會 ，但仍與實體基礎設施緊密相連。」