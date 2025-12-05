我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

李四川：Nvidia台灣總部明年動工 約3、4年完工

記者楊正海／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北士科T17及T18土地。(北市地政局提供)
北士科T17及T18土地。(北市地政局提供)

輝達（Nvidia）台灣總部將落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川今天接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，希望明年6月黃仁勳執行長再來的時候，就可以開工，施工的進度，約3年至4年，就可以落地在北士科。

李四川也談到與新壽合意解約後，他打電話給新壽董事長魏寶生，感謝他並轉達蔣萬安對台新新光金控董事長吳東亮的感謝之意。

李四川透露，為了要促成輝達到台北市，在與新壽協商的過程，多少還是有一些爭執，他也知道新壽的立場，因為T17、T18這塊土地新壽標走，到現在為止也沒有任何的違規，就要新壽返還台北市政府，再轉給輝達，在商言商，新壽有他們的立場，所以解約後，他特別給魏董打電話。

李四川也說，輝達的設計圖，建築師昨天也來跟市府討論，施工設計圖跟T17、T18土地，有哪些須要配合，都市計畫變更的部分，昨天也都談定，大概有兩部分，一是都市計畫，會依規定公展，再開都委會做變更。

李四川指出，最重要的是，輝達正在請顧問公司寫投資計畫書，他們說會寫得很清楚，所以要給他們2個月的時間製作，送來後市府依規定審查，審完以後才能簽約。市府希望在明年農曆過年前，黃仁勳回台灣，如果吃尾牙，可以簽約，或是見證。

李四川表示，輝達已經找到國內建築師，討論原本美國的設計圖，若都市計畫變更都確定，設計圖就會進入請照，北市府還會有一些都市設計的審查，希望說明年6月黃仁勳再來時，就可以開工，依施工的進度，也許在3年至4年後，就可以落地在北士科。

輝達 黃仁勳 蔣萬安

上一則

美光將退出消費性市場 專攻AI企業級產品

下一則

彭博：AI概念股交易大轉向 亞洲市場改追這幾檔新明星

延伸閱讀

日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心
黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「Nvidia生存哲學」

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「Nvidia生存哲學」
不是晶片 黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

不是晶片 黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決
促美「再工業化」 黃仁勳：台灣提供關鍵助力 應受肯定

促美「再工業化」 黃仁勳：台灣提供關鍵助力 應受肯定

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...