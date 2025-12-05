台灣房市冷 不動產業GDP連3季負成長

台灣不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季國內生產毛額（GDP）成長率呈現負值的行業。（本報系資料庫）

台灣經濟表現雖因製造業暢旺繳出亮眼成績單，但並非所有產業同步向上。其中，不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季國內生產毛額（GDP）成長率呈現負值的行業，反映出房市慘淡，對GDP形成向下拉力。

觀察總體經濟數據，今年前三季GDP成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，表現強勁。然仍有少數行業成長衰退，例如農林漁牧業第1季-3.8%、第3季-0.76%；礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業第1季也分別為-3.2%、-0.9%。

其中不動產及住宅服務業疲軟態勢最顯著。該行業是今年唯一連續三季GDP成長率均為負值的行業，第1季衰退0.79%、第2季衰退0.76%、第3季衰退幅度雖然略為收斂，但仍有0.71%。

從貢獻度來看，該行業在今年前三季分別拖累總體GDP達0.06個百分點、0.06個百分點與0.05個百分點。

此外，不動產及住宅服務業占總體GDP比率也自2018年的8%逐步下滑，到今年第3季已降至6.77%。

整體而言，台灣整體產業結構中，服務業占比約五成、工業部門約四成、農林漁牧業約一成。其中製造業規模最大，貢獻度穩居第一。

若以今年第3季GDP占比觀察，製造業以39.48%比重遙遙領先各業，其餘依序為批發及零售業 12.06%、不動產及住宅服務業6.77%，以及金融及保險 業6.59%。

製造業去年名目GDP達9.1兆元，占整體GDP 35%；今年前三季名目GDP更呈現逐季增長，從第1季2.3兆、第2季2.7兆，攀升至第3季逼近2.8兆元，占整體GDP比重也從35%一路走揚至39%，擴張態勢明確。

此外今年前三季製造業GDP成長率均維持在雙位數水準，分別為10.32%、17.22%、13.44%。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰分析，製造業擁有比服務業更高產業關聯效果，例如興建工廠需要營建業，營運需要金融服務、批發零售等；製造業規模擴張，會拉動其他相關產業成長，提高生產總值，這也是各國如美國積極爭取製造業回流的主要原因。

蔡鈺泰說明，台灣亮眼GDP表現正是建立在製造業高占比基礎上，特別是資通訊產品需求持續增長，為台灣帶來更多產品生產與出口機會。在AI 熱潮下，製造業投資維持動能，扮演穩定經濟發展關鍵角色，估明年GDP總值可望達29兆元，成長率估3.54%。