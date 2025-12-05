我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

台灣房市冷 不動產業GDP連3季負成長

記者洪安怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季國內生產毛額（GDP）成長率呈現負值的行業。（本報系資料庫）
台灣不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季國內生產毛額（GDP）成長率呈現負值的行業。（本報系資料庫）

台灣經濟表現雖因製造業暢旺繳出亮眼成績單，但並非所有產業同步向上。其中，不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季國內生產毛額（GDP）成長率呈現負值的行業，反映出房市慘淡，對GDP形成向下拉力。

觀察總體經濟數據，今年前三季GDP成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，表現強勁。然仍有少數行業成長衰退，例如農林漁牧業第1季-3.8%、第3季-0.76%；礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業第1季也分別為-3.2%、-0.9%。

其中不動產及住宅服務業疲軟態勢最顯著。該行業是今年唯一連續三季GDP成長率均為負值的行業，第1季衰退0.79%、第2季衰退0.76%、第3季衰退幅度雖然略為收斂，但仍有0.71%。

從貢獻度來看，該行業在今年前三季分別拖累總體GDP達0.06個百分點、0.06個百分點與0.05個百分點。

此外，不動產及住宅服務業占總體GDP比率也自2018年的8%逐步下滑，到今年第3季已降至6.77%。

整體而言，台灣整體產業結構中，服務業占比約五成、工業部門約四成、農林漁牧業約一成。其中製造業規模最大，貢獻度穩居第一。

若以今年第3季GDP占比觀察，製造業以39.48%比重遙遙領先各業，其餘依序為批發及零售業12.06%、不動產及住宅服務業6.77%，以及金融及保險業6.59%。

製造業去年名目GDP達9.1兆元，占整體GDP 35%；今年前三季名目GDP更呈現逐季增長，從第1季2.3兆、第2季2.7兆，攀升至第3季逼近2.8兆元，占整體GDP比重也從35%一路走揚至39%，擴張態勢明確。

此外今年前三季製造業GDP成長率均維持在雙位數水準，分別為10.32%、17.22%、13.44%。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰分析，製造業擁有比服務業更高產業關聯效果，例如興建工廠需要營建業，營運需要金融服務、批發零售等；製造業規模擴張，會拉動其他相關產業成長，提高生產總值，這也是各國如美國積極爭取製造業回流的主要原因。

蔡鈺泰說明，台灣亮眼GDP表現正是建立在製造業高占比基礎上，特別是資通訊產品需求持續增長，為台灣帶來更多產品生產與出口機會。在AI熱潮下，製造業投資維持動能，扮演穩定經濟發展關鍵角色，估明年GDP總值可望達29兆元，成長率估3.54%。

保險 零售業 AI

上一則

元宇宙豪賭虧逾770億元 Meta轉彎了：部分支出轉向AI可穿戴設備

下一則

TikTok插旗拉美 砸377億美元在巴西蓋資料中心

延伸閱讀

國防預算調高需財源 日本政府擬2027年新增1%防衛特別所得稅

國防預算調高需財源 日本政府擬2027年新增1%防衛特別所得稅
南韓第3季GDP成長1.3%優於預期 外匯存底4307億3年新高

南韓第3季GDP成長1.3%優於預期 外匯存底4307億3年新高
印度無懼美關稅影響 GDP成長8.2%近6季最佳

印度無懼美關稅影響 GDP成長8.2%近6季最佳
賴清德投書華郵：感謝川普、台國防預算2030將達GDP 5%

賴清德投書華郵：感謝川普、台國防預算2030將達GDP 5%

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...