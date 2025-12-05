i17帶旺 中國「雙11」手機銷量增長3%

小米董事長雷軍日前在北京發表小米17系列手機。(歐新社)

市場調查機構Counterpoint Research最新發布報告顯示，今年中國促銷活動「雙11」的關鍵銷售期間智慧型手機 銷量增長3%，主要受到蘋果iPhone 17系列的強勁需求推動。

該機構並對中國品牌在2026年的增長保持謹慎態度，預估小米、傳音、vivo 和OPPO這四大品牌年增長率僅為1.7%。

Counterpoint Research指出，2025年10月，蘋果在全球智慧型手機實際出貨量的市占率達到24.2%，創歷史單月新高。其中，中國成為蘋果增速最快市場。所有iPhone 17 系列機型都表現優異，且標準版最受歡迎。

該機構高級分析師Ivan Lam表示，iPhone 17標準版儲存容量、光學系統和傳感器方面均有升級，但售價與iPhone 16持平。標準版銷量增長超過一倍，而Pro和Pro Max銷量也取得雙位數增長。

在不看蘋果銷售表現的情況下，中國智慧型手機市場下降5%，反映出更為謹慎的消費者環境及Q4開局動力不足。

報告分析，今年不少中國消費者已在年初借助補貼提前購機。各大智慧型手機品牌戰略重心轉向新推出的高端設備，提高平均售價，對銷量產生相反影響。

從中國品牌在雙11的表現來看，由於華為新推出旗艦Mate 80系列發布時間比雙11晚了兩周，其業績下滑幅度最大：而小米銷量下降11%，主要由於小米17系列提前發表，使銷售峰值提前一個月，加上舊機型表現走弱導致。

Counterpoint Research的另一份報告指出，中國智慧型手機品牌愈來愈依賴海外市場以獲取增量，包括印度、東南亞、中東非和拉美等地區。同時，中國品牌正加速向更高價位段轉移，投資於高端設備、AI功能和折疊螢幕，以提升利潤率並減少對低端市場的依賴，但供應鏈不確定性仍在制約著企業的擴張。