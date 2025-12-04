我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

熱錢回流 新台幣明年偏強 估上半年「重回二字頭」

記者藍鈞達／台北報導
市場預估新台幣匯率明年偏強。（路透）
國際美元走弱，新台幣跟著動起來。匯銀人士表示，聯準會延續降息，且台灣景氣不差，明年熱錢回流，上半年新台幣「重回2字頭」的機率升高。

匯銀主管指出，台灣出口今年明顯「爆表」，有科技與AI相關訂單支撐，國泰世華銀行最新預估，台灣明年經濟成長率仍可望「保3」，在基本面不弱的前提之下，外資對台股與新台幣資產的興趣不減，成為推升新台幣的底氣之一。

永豐投顧指出，新台幣匯價明年偏強，預估匯價在28.8至32元之間。永豐金首席經濟學家黃蔭基昨說，預期美國聯準會降息會在上半年進行，因此新台幣匯率高點會出現在上半年，下半年則隨著聯準會降息減緩，而使新台幣匯率由升轉貶。

目前美國聯邦基金利率目標區間為3.75%至4，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，明年聯準會利率有機會出現「坐3望2」。可能降到2字頭，代表美元還有下行空間，美元指數可能往95邁進，台美利差進一步收斂，新台幣「也可能坐3望2」。

富邦金控首席經濟學家羅瑋預估，新台幣上半年可能落在29.8至30.8元區間震盪，下半年則在29.5至31元之間。他說，新台幣確實有緩步走升的機會，但關鍵仍在外資動向與出口商拋匯力道。

匯銀人士表示，新台幣在經歷今年4、5月的暴力升值後，市場普遍認為已經很難回到過去32甚至33元價位。尤其下半年台灣景氣熱絡，明年即便基期調高，都還有3%的成長率，顯示AI拉貨潮對台灣的影響。

匯銀人士說，在基本面有支撐，且技術面美元受到降息而走弱的情況下，「新台幣升值空間確實不小」。

匯銀人士說，若明年上半年台股維持在高檔，外資持股與避險部位就更有理由留在台灣，「在美元偏弱的前提下，新台幣回到2字頭是合理期待，而不是過度樂觀」。

不過，短線匯率仍將跟著美國數據與降息預期變動，企業與投資人即便看好新台幣升值，仍應預留避險空間，以因應美元隨時可能出現的技術性反彈。

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24

