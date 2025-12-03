我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

阿里、DeepSeek… 中製AI模型紛拚升級 追趕美企

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國產AI大模型正在「拚升級」。（路透）
中國國產AI大模型正在「拚升級」。（路透）

中國雲端服務供應商（CSP）阿里巴巴2日更新圖片生成及編輯模型Qwen-Image，且新版本已首發接入千問App；DeepSeek也在1日發布兩款新模型DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale，號稱達到GPT-5水準。中國國產AI模型大戰正在「拚升級」，但一般認為要追趕美國閉源模型仍有差距。

阿里更新版Qwen-Image解決了中文圖內處理、亞洲人像真實度等痛點，且支持多語言。而接入千問App，意味阿里正透過高頻迭代與低門檻體驗，加速AI技術從實驗室走向大眾的步伐。

與此同時，DeepSeek推出的兩款新模型有不同的定位：一款DeepSeek-V3.2的目標是平衡推理能力與輸出長度，適合日常使用；另一款DeepSeek-V3.2-Speciale則是重頭戲，其目標是「將開源模型的推理能力推向極致，探索模型能力的邊界」，具備出色指令跟隨、嚴謹數學證明與邏輯驗證能力。

不過，DeepSeek在技術報告中承認，與Google最新一代大型語言模型（LLM）Gemini 3 Pro等前沿閉源模型相比，自家模型仍存在一定的局限性：一是V3.2的世界知識廣度仍落後於領先的專有模型；二是在安全權杖（Token）效率方面，V3.2通常需要更多的權杖才能達到像Gemini3 Pro這樣的模型輸出質量。在解決複雜任務方面也不如前沿模型。也承認開源與閉源模型差距未縮小，反而在拉大，閉源性能增長速度更快。

快手AI團隊「可靈AI」2日也發布全新產品「可靈O1」，號稱全球首個大一統的多模態視頻、圖片創作工具。可靈O1基於MVL（多模態視覺語言）理念，打破傳統單一視頻生成任務的模型邊界，整合文字、視頻、圖片、主體等多模態輸入等。用戶無需在多個模型及工具間跳轉，即可一站式完成從生成到修改的全部創作流程。

富比士中國（Forbes China）引述分析報導，不同於美國以閉源模型和API服務為主導的發展路徑。中國AI模型正透過應用生態、終端硬體滲透「雙線作戰」：應用生態方面，字節跳動的豆包手機助手選擇了系統級融合的路徑；硬體滲透上，阿里巴巴推出夸克AI眼鏡、將AI能力延伸至可穿戴硬體。

DeepSeek AI 阿里巴巴

上一則

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%

下一則

貝瑞：比特幣是今時代的鬱金香泡沫 並因這理由停掉避險基金

延伸閱讀

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比
ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發
獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主

獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主
Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效