AI投資成了美國關稅震動下全球救命索 台灣足為代表

台灣目前面臨疊加20%的關稅，雖低於川普4月宣布的32%，但高過南韓和日本不疊加的 15%。(歐新社)

美國總統川普 4 月宣布全面加徵對等關稅 之際，經濟學家一面倒預料全球會大受衝擊，殊不知美國科技業大手筆的人工智慧（AI ）支出帶動了需求，結果讓各經濟預測機構紛紛轉而上修全球今年經濟成長預測，台灣就是最極端的例子。

受惠於AI 及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期，主計總處日前大幅上修台灣今年全年經濟成長率2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來15年新高。

承辦高階經理人論壇的機構IMA Asia指出，台灣情況最為特殊，因美國需求強烈，今年工廠和設備的資本支出預計將成長 30%，遠高於去年的 13%。IMA Asia也將台灣今年 GDP 成長預估值從一季前的 4.4% 大幅上調至 7%。

同時，世界貿易組織（WTO）10 月預估，今年全球商品貿易量將成長 2.4%，高於 8 月預測的 0.9%。國際貨幣基金（IMF）同月也將 2025 年全球經濟成長預測，自川普宣布關稅前的 2.8% 上調至 3.2%。

這兩大機構都表示，上調預測部分反映科技業者今年砸下大筆資金投入AI。光是亞馬遜、Google、Meta 和微軟，全年資本支出就逼近 4,000 億美元，主要用於 AI 相關建設。

不過，關稅帶來的痛苦並沒有消失，只是被延後了。IMA Asia指出，以台灣為例，即使 AI 投資推升整體經濟表現，內需依舊疲弱，其他產業也持續面臨挑戰。

台灣目前面臨疊加20%的關稅，雖低於川普4月宣布的32%，但高過南韓和日本不疊加的 15%。

隨著關稅正式上路、早先提前出貨所累積的庫存逐漸消化，經濟學家預料，企業終將把關稅成本轉嫁給消費者，對美國的出口也會跟著減少。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin 說：「現在就斷言關稅衝擊比預期小，尚言之過早。真實情況是，影響只是挪後了。」

WTO將2026 年全球商品貿易量由8月的1.8%降至0.5%，也反映這個觀點。

不過，由於各國政府紛紛築起防護網，美國關稅保護未必會造成斷崖式衝擊。

Mohi-uddin指出，除川普旨在振興美國經濟的「大而美法」之外，德國也罕見由財政撙節轉向擴張，而日本政府也通過規模1,350億美元的振興經濟方案。

他認為，政府的支持措施，加上美元走弱和聯準會（Fed）可能降息，因此只要AI熱潮不退燒，2026 年全球經濟仍有機會站得住腳。