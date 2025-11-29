TCL華星投2億 5.5代印刷OLED擴產

TCL華星日前宣布將投資人民幣15億，計畫將位於武漢的5.5代噴墨印刷OLED生產線（t12）產能擴大三倍。（圖／武漢東湖新技術開發區管委會微信公眾號「中國光谷」）

繼上月宣布打造一條8.6代噴墨列印OLED產線後，TCL華星日前宣布將投資人民幣15億（約2.1億美元），計畫將位於武漢 的5.5代噴墨印刷OLED生產線（t12）產能擴大三倍。

TCL華星於10月21日宣布投資近人民幣300億，打造一條8.6代噴墨列印OLED產線，當這條產線完成後，TCL華星在噴墨列印OLED面板的產能會極大程度的提高。

武漢東湖新技術開發區管委會微信 公眾號「中國光谷」報導，東湖高新區與TCL華星光電簽約，建設印刷OLED中試驗證（試量產）平台專案。項目將投資約人民幣15億元，建設周期為2025年至2028年，是在原5.5代印刷OLED試產線基礎上，將月產能從3000大片提升至9000大片，並重點開展上游材料、設備等關鍵環節的試量產。

TCL科技27日在互動平台表示，今年第3季，TCL華星在印刷OLED技術上持續推進產業化進程。現有G5.5印刷OLED產線（t12）產能正從每月3000大片穩步提升至每月9000大片，產品良率與品質持續改善。醫療顯示產品已穩定出貨，並正向筆記型電腦等客戶推廣。

10月下旬啟動全球首條高世代印刷OLED產線（t8項目）建設。此舉代表大陸顯示企業在高世代OLED領域首次具備超越式的技術引領與市場主導潛力，將推動中高階顯示器、筆記型電腦等應用率先實現規模化落地。

瀟湘晨報報導，對於TCL華星而言，除了要利用好8.6代線（t8項目）的產能，同時也要想辦法提升印刷OLED面板的產能。TCL華星現在主要是在5.5代生產線上生產商用的印刷列印OLED面板，按照之前的計畫，未來當TCL華星的8.6代噴墨列印OLED生產線建成，那麼現有的5.5代生產線將主要用於研發、試生產和產品規模驗證。

不過隨著產能的提升，該生產線以後也可能用於部分商用生產。目前TCL華星的5.5代生產線採用的設備，是在2023年JOLED破產後收購，現在看到的所有印刷OLED試產機螢幕都出自於這條產線。

自2024年底，TCL華星就在5.5代OLED生產線上開始量產噴墨列印OLED螢幕，首批下線產品為21.6吋4K顯示器，主要面向醫療市場。