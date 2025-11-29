台全年經濟成長率7.37% 15年新高

我的頻道

記者洪安怡／綜合報導
台灣政府普發現金政策效應，主計總處預估將反映在今年第四季的消費數據中，估計對今年整體經濟成長約有0.25個百分點的挹注。(記者余承翰／攝影)
受惠人工智慧AI）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。台灣主計總處28日大幅上修今年全年經濟成長率2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來15年新高。在高基期下，預測2026年經濟成長仍達3.54%。主計長陳淑姿表示，從今年到明年，台灣經濟都將是穩健上升的態勢。

台灣主計總處發布最新經濟預測，今年第3季經濟成長率上調0.57個百分點至8.21%，並預測第4季經濟成長7.91%，較8月預測大幅上修6.19個百分點。

主計總處也預測今年消費者物價指數（CPI）上漲1.67%，較8月下修0.09個百分點，為近5年最低；明年上漲1.61%，通膨壓力維持溫和。

台灣主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，今年出口表現太強，是總體數據上修的關鍵。他以伺服器及其零件出口舉例，前年出口為323億美元，去年成長至739億美元，而今年前10月就已達1350億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度非常大。主計總處預估，明年出口強勁趨勢可望持續以倍數成長。

在內需方面，第3季國內需求實質成長0.73%，對經濟成長貢獻0.64個百分點，其中最主要仍來自民間消費的貢獻達0.56個百分點。

不過，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體232條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，蔡鈺泰分析，因今年只剩下一個月，評估關稅對今年的影響不大，確切受到關稅的影響應在於明年。

對於台灣今、明兩年經濟成長態勢，東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，這波成長動能完全來自AI，需求超乎所有智庫與學者預期，導致官方預測數不斷上修。但他也示警，明年經濟還有三大挑戰，「不覺得最壞的情況已過去了」。

主計總處預估明年經濟成長率為3.54%，邱達生認為，這是一個相對保守的數字。他分析，明年經濟面臨三大挑戰，使其成長動能受到壓抑，第一是高基期效應，今年經濟成長率已衝破7%，高基數將導致明年增幅不易擴大；第二是關稅不確定性，接下來的對等關稅與232條款談判結果未定，不論結果是正向或負面發展，都是變數；第三是海外生產壓力，美國要求企業赴美投資生產，企業開始在當地生產後，將會壓縮台灣本土的出口動能。

