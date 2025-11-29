小米大量引進AI 生產力大躍進

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
小米大量引進AI提高生產效率。圖為廣州消費者在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。(中新社)
小米大量引進AI提高生產效率，小米集團董事長雷軍表示，小米汽車工廠的AI視覺大模型結合X光機可在2秒內完成大壓鑄件檢測，效率是人工的十倍，精度提升五倍以上，未來五年人形機器人將在小米工廠大規模應用，AI工具的早期應用將成為競爭優勢。

雷軍接受北京日報專訪表示，工廠在北京的小米汽車14個月建成工廠創紀錄，北京造車成本高，但創新實力和產業基礎是最大底氣，未來五年人工智慧將深刻改變傳統產業，並提出「所有產業都值得用AI做一遍」。他以小米汽車工廠為例，AI視覺大模型結合X光機可在2秒內完成大壓鑄件檢測，效率是人工的十倍。

快科技報導，雷軍認為，AI與傳統產業深度融合，將會開啟一個新的人民幣兆元級大市場，一家公司不可能掌握所有環節，而是要與最強的夥伴攜手，取長補短，帶動整個產業鏈共同升級。

除了這些自動化設備，人形機器人進廠打工也正成為現實。雷軍預估，未來五年，人形機器人將大量在小米工廠上崗工作，這還只是第一步，家庭對人形機器人的需求更大、要求更高，市場也更大。

前不久投產的武漢小米智慧家電工廠，同樣深度融入AI技術，依託自研小米澎湃智慧製造平台，搭配AI視覺質檢，6.5秒就能下線出廠一台高階空調，關鍵部件實現100%精準檢測，樹立智慧製造的新標竿。

雷軍甚至早在2024年兩會時就表示，人工智慧是如今最熱門的科技創新的話題，要儘快適應這個新的時代，現在AI在各行各業都開始應用了，要把AI工具用好，在剛開始大部分都不會用的時候，你會用對你來說就是機會，而且用AI的工具解決問題的速度會比別人快很多。

雷軍在2025年兩會上提出五項建議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進AI終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計，以及加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理。

AI 小米 雷軍

