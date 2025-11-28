五角大廈盯上中國光通訊大咖 恐列涉軍清單

美國五角大廈認定阿里巴巴等8家大陸企業，應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。（路透）

美國五角大廈建議新一波中國軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度 、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家中國企業列入，因這些中企有協助解放軍之虞，震撼業界。以全球光通訊模組龍頭中際旭創，以及另一家光通訊模組大廠新易盛入列最受關注。

尤其中際旭創是輝達、Google等北美AI 巨頭最大光通訊模組供應商，若遭美方盯上，將重創AI關鍵元件供應，美系AI巨頭考量政治壓力與供應鏈 順暢度，有望引爆新一波轉單。業界研判，華星光、眾達-KY、前鼎等台灣光通訊廠將是美系AI巨頭轉單首選，優先受惠。

尤其華星光有望成為最大贏家，主因該公司直接與美系網通晶片大廠邁威爾合作，目前在800G光收發模組出貨相當亮眼，明年再挺進1.6T規格市場，並早已是代工大廠在光通訊模組的指定合作夥伴，無需再額外認證程序，產品布局領域又與中際旭創重疊性高，一旦爆發轉單潮，華星光只要加大產能，即可因應客戶訂單。

另外，眾達-KY在矽光子領域當中已經投入共同封裝光學元件（CPO）研發，且獨家供應鏈大客戶博通，預期明年就可望取得客戶認證及量產，在當前CPO商機發酵的同時，屆時再加上從中國競爭對手轉移訂單加持，明年營運將有望更加暢旺。