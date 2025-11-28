法人看好台股：明年3萬點起跳價

我的頻道

記者魏興中、崔馨方、王奐敏／台北報導

邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀，3萬點成為「起跳價」。統計至目前對台股明年高點預估，以中信投顧3萬5000點最高，其次是群益投顧3萬4000點，排名第三是凱基投顧3萬3000點。

中信投顧27日舉行「2026年投資展望說明會」，總經理陳豊丰會後接受採訪時推測，樂觀情境下，台積電明年每股稅後純益（EPS）可望達70-75元（台幣，下同），後年有機會挑戰90元以上。若以明、後年EPS約80元推算，台積電股價區間可望上看2000元，成為推動台股攻高重要引擎。

AI需求延續、聯準會重啟降息循環帶動資金行情等多重利多帶動下，陳豊丰認為，2026年台股有機會上看3萬5000點。年底行情正面偏樂觀，若資金動能續強，不排除年底前就有機會挑戰3萬點整數大關。

根據中信投顧預估，2026年台股將呈「先蹲後跳」格局，第1季台股企業獲利增速趨緩並落底，降息暫告段落，呈高檔偏多整理，第2季起隨VR200、新一代ASIC備產開始拉貨，供應鏈營運升溫，指數有望突破創高，第3季延續偏多行情，第4季再創高。

群益投顧日前舉行「2026年投資展望說明會」，總經理范振鴻指出，台灣強勁的基本面支撐指數持續上漲，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，預估2026年台股企業獲利成長21%，2027年獲利預估也將成長14%，樂觀情況下，預期台股2026年底前高點將向上挑戰3萬4000點。

凱基投顧指出，2026年台股有望重演「微笑曲線」慣性，也就是第1季延續漲勢，第2~3季健康修正，第4季重新轉強。儘管AI股估值偏高，但軍備競賽支撐2026年獲利維持高度成長，獲利年增幅將達20%。

由於AI投資熱潮尚未見頂，凱基投顧預期2026年將延續自2023年以來多頭循環，預估2026年加權指數高點上看3萬3000點，約當21倍本益比，低點可能下探至25000點，約當16倍本益比。

至於國泰世華銀行、兆豐投顧則認為，預期在資金寬鬆環境下，加上明後年企業盈餘仍有雙位數成長，因此美、台股市都有再創新高機會，其中台股就有機會突破3萬點大關。

台股 AI 台積電

