我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在華府街頭槍戰」

黃仁勳證實此行訪台見到張忠謀：他狀態很棒

記者簡永祥／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日現身台北，晚間返回下塌飯店文華東方時短暫受訪表示。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日現身台北，晚間返回下塌飯店文華東方時短暫受訪表示。（中央社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（28）日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳並表示今天就會回家。但有消息指出，黃仁勳在搭機離台前，還將拜會廣達董事長林百里，至於是否與供應鏈共進晚餐，目前還無未有消息傳出。

對於谷歌推出Gemini 3採用自研的張量處理器（TPU）掀起好評，並引起Meta將斥資數億元採購其TPU，是否會衝擊輝達AI晶片版圖，黃仁勳表示，這個市場非常龐大，成長也非常快。產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

他仍對自家GPU產品（Blackwell及即將上市的Rubin）非常有信心。他強調，輝達的地位非常穩固並特殊，但「我們每天都必須非常努力」。

黃仁勳說，ASIC（特殊應用晶片）當然有它的位置，但輝達的GPU及平台（NVlink及CUDA），是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。「所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」。

黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機於昨天下午來台，直接拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀，晚間悄然現身台北街頭。

網友分享黃仁勳出現在台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。消息指出，黃仁勳買了4000到5000元的蜜餞，但此行他抵台的行程與安排尚未對外公布。

黃仁勳本月8日首次參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳與張忠謀同框，卻因張身體不適不能參加而留下遺憾，但他穿著台積電運動服參加，並高喊和台積電是一家人，在會場掀起歡聲雷動。黃仁勳在致詞結束立刻驅車趕往桃園機場回美國，臨行前受訪表示會儘快找時間來台並探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的紀錄。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

黃仁勳 輝達 台積電

上一則

對英經濟投信任票 小摩擲130億元倫敦金絲雀碼頭蓋新總部

延伸閱讀

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片

切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片
「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少

「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少
AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返