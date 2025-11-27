娃哈哈告別宗家時代？宗馥莉卸任集團董事長 由許思敏接任

杭州娃哈哈集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。(新浪財經)

杭州娃哈哈 集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。目前宗馥莉仍持有杭州娃哈哈集團29.4%的股權。

證券時報報導，現年43歲的宗馥莉，出生於浙江杭州，是娃哈哈集團創始人宗慶后之女。2024年8月，杭州娃哈哈集團發生工商變更，宗慶后卸任法定代表人、董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。

2025年9月，宗馥莉向娃哈哈集團請辭公司法定代表人、董事及董事長等相關職務。之後，娃哈哈集團召開董事會，除了通過宗馥莉辭職事項外，還任命許思敏為集團總經理。

雷科技報導，娃哈哈現在是「三足股權格局」，杭州國資占 46%、宗馥莉持 29.4%、職工持股會占 24.6%，各方訴求不一樣，重大決策都得多方妥協。

而這次宗馥莉卸任的直接導火線，是一場價值超人民幣 900 億元的商標權大戰。宗馥莉想把 387 件「娃哈哈」核心商標，轉移到自己 100% 控股的宏勝集團，但國資股東直接行使一票否決權叫停。

按照公司章程，商標使用權得全體股東一致同意，國資方覺得這操作涉嫌「國有資產流失」，沒商量的餘地。

而新上任的31 歲許思敏，浙江大學法學畢業，之前是宗馥莉掌控的宏勝集團法務部長，深度參與過娃哈哈和達能的商標糾紛。

許思敏曾整理300多件商標帳，理清權責邊界，後來又靠環保整改方案幫娃哈哈省了近人民幣千萬，從專員一路升到部長，去年 8 月宗馥莉接棒後，又把他拉進娃哈哈核心層，14 個月裡管生產、抓資本。

對宗馥莉來說，他是宏勝出來的「自己人」；對國資來說，他懂合規能防風險；對職工持股會來說，他沒家族背景，不偏不倚。

這種「三方信任」的特質，在娃哈哈太稀缺，而且他管過生產基地，熟悉經銷商管道，還處理過商標糾紛，剛好能解娃哈哈的燃眉之急。

宗馥莉則回到自己 100% 控股的宏勝集團，這家公司握有娃哈哈42%核心產能，AD鈣奶不少就產自宏勝集團。

在今年11月18日的娃哈哈集團2025年銷售會議上，許思敏代表娃哈哈集團發言。許思敏表示，過去一年市場環境複雜，全球經濟復蘇承壓，消費市場反覆運算加速，行業競爭愈發激烈，但越是艱難險阻，越能彰顯同心協力的力量，「娃哈哈牢牢站穩了近10年業績巔峰，實現穩健增長。」