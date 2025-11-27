我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子搭成豪華郵輪 在加勒比海旅程中神秘失蹤

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

娃哈哈告別宗家時代？宗馥莉卸任集團董事長 由許思敏接任

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杭州娃哈哈集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。(新浪財經)
杭州娃哈哈集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。(新浪財經)

杭州娃哈哈集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。目前宗馥莉仍持有杭州娃哈哈集團29.4%的股權。

證券時報報導，現年43歲的宗馥莉，出生於浙江杭州，是娃哈哈集團創始人宗慶后之女。2024年8月，杭州娃哈哈集團發生工商變更，宗慶后卸任法定代表人、董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。

2025年9月，宗馥莉向娃哈哈集團請辭公司法定代表人、董事及董事長等相關職務。之後，娃哈哈集團召開董事會，除了通過宗馥莉辭職事項外，還任命許思敏為集團總經理。

雷科技報導，娃哈哈現在是「三足股權格局」，杭州國資占 46%、宗馥莉持 29.4%、職工持股會占 24.6%，各方訴求不一樣，重大決策都得多方妥協。

而這次宗馥莉卸任的直接導火線，是一場價值超人民幣 900 億元的商標權大戰。宗馥莉想把 387 件「娃哈哈」核心商標，轉移到自己 100% 控股的宏勝集團，但國資股東直接行使一票否決權叫停。

按照公司章程，商標使用權得全體股東一致同意，國資方覺得這操作涉嫌「國有資產流失」，沒商量的餘地。

而新上任的31 歲許思敏，浙江大學法學畢業，之前是宗馥莉掌控的宏勝集團法務部長，深度參與過娃哈哈和達能的商標糾紛。

許思敏曾整理300多件商標帳，理清權責邊界，後來又靠環保整改方案幫娃哈哈省了近人民幣千萬，從專員一路升到部長，去年 8 月宗馥莉接棒後，又把他拉進娃哈哈核心層，14 個月裡管生產、抓資本。

對宗馥莉來說，他是宏勝出來的「自己人」；對國資來說，他懂合規能防風險；對職工持股會來說，他沒家族背景，不偏不倚。

這種「三方信任」的特質，在娃哈哈太稀缺，而且他管過生產基地，熟悉經銷商管道，還處理過商標糾紛，剛好能解娃哈哈的燃眉之急。

宗馥莉則回到自己 100% 控股的宏勝集團，這家公司握有娃哈哈42%核心產能，AD鈣奶不少就產自宏勝集團。

在今年11月18日的娃哈哈集團2025年銷售會議上，許思敏代表娃哈哈集團發言。許思敏表示，過去一年市場環境複雜，全球經濟復蘇承壓，消費市場反覆運算加速，行業競爭愈發激烈，但越是艱難險阻，越能彰顯同心協力的力量，「娃哈哈牢牢站穩了近10年業績巔峰，實現穩健增長。」

娃哈哈

上一則

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

延伸閱讀

台北首店施工中…傳瑞幸咖啡12月登台 經部：未核准投資

台北首店施工中…傳瑞幸咖啡12月登台 經部：未核准投資
娃哈哈前董座宗馥莉公開露面 她的頭銜是…

娃哈哈前董座宗馥莉公開露面 她的頭銜是…
2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登中國首富 宗馥莉女首富被取代

2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登中國首富 宗馥莉女首富被取代
娃哈哈分家鬧劇出現大反轉 宗馥莉已回集團上班

娃哈哈分家鬧劇出現大反轉 宗馥莉已回集團上班

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實
獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走
香港宏福苑大火駭人 1張圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

香港宏福苑大火駭人 1張圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」