華為新一代旗艦手機Mate 80系列 逆勢降價

華為Mate 80系列揭曉。（取材自華為官網）

華為 25日發表新一代旗艦手機Mate 80系列，首度搭載最新研發的麒麟9030晶片，加上鴻蒙6（HarmonyOS 6）作業系統，帶動整機性能相較上一代大增35%至42%。

華為常務董事、產品投資委員會主任、終端BG董事長余承東在發布會上強調，最新登場的Mate 80系列，是要做到由內到外的可靠。先說外觀設計，全系列均支援6米IP68級防水、IP69級抗高溫高壓噴水；當中Mate 80 Pro Max更是全金屬玄武架構組成，抗彎折能力提升相對Mate 70 Pro+提升20倍、搭載第二代崑崙玻璃耐摔能力比普通玻璃提升20倍。

值得注意的是，原本外界預期受到記憶體價格大漲將帶動手機漲價，但華為卻逆勢降價，Mate 80標準版比舊款售價便宜800元人民幣(約112美元)，降幅高達14.5%，Pro版本及Pro Max都便宜了500元。

Mate 80系列包含四款機型，起售價4699元，較上一代便宜800元，華為手機降價消息迅速登上微博 熱搜榜第一名。另外，華為還發表新一代折疊機Mate X7，起售價1萬2999元，與前一代價格相同。所有新品均將於11月28日正式發售。

在手機晶片方面，據華為官網顯示，Mate 80搭載麒麟9020、Mate 80 Pro 12GB版本搭載麒麟9030、16GB版搭載麒麟9030 Pro；Mate 80 Pro Max搭載麒麟9030 Pro。

麒麟9030晶片最大改變就是由之前9020的8核設計提升為9核設計，性能更強悍。

不過，具體的製程尚未透露，業內人士推測麒麟9030可能仍會延續採用中芯國際「N+2」製程打造，該製程透過DUV曝光機結合多重曝光技術實現，性能接近台積電 7奈米。