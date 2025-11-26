外賣戰、AI基建2個錢坑拖累 阿里巴巴Q2獲利腰斬

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴昨（25）日公布截至9月底的2026財年第2季業績，單季營收人民幣2,477億元，年增5%，優於市場預期，但歸屬普通股股東的淨利潤表現不如預期，為人民幣206億元（約新台幣910億元），年減53%。（路透）
阿里巴巴25日公布截至9月底的2026財年第2季業績，單季營收2477億元人民幣(約350億美元)，年增5%，優於市場預期，但歸屬普通股股東的淨利潤表現不如預期，為206億元，年減53%。分析指出，外賣大戰及AI基礎設施方面的持續重金投入，讓阿里的短期盈利承壓。

雖然阿里財報獲利表現遜於市場預期，但AI相關及雲業務表現佳，刺激25日美股盤前一度漲約4%。

財報顯示，阿里巴巴中國電商集團上季營收為1325億元，按年升16%，客戶管理營收增長10%至789.3億元，主要由Take rate（變現率，從總交易金額GMV/GMV中取得的營收比率）按年提升所帶動。即時零售業務營收按年增長60%至229.1億元，主要由淘寶閃購訂單量增長所帶動。

財報顯示，上季度，阿里巴巴的資本支出為315億元，過去四個季度，阿里在AI+雲基礎設施的資本支出約1,200億元。

第一財經分析，在阿里對兩個核心業務的重金投入下，阿里雲和即時零售都取得相對快速的增長。財報顯示，上季度，阿里雲營收年增34%至398.24億元，增速再創新高，AI相關產品營收連續九季實現三位數年增幅。即時零售業務營收增長60%，達到229億元。

但在利潤方面，阿里雲賺錢速度趕不上淘寶閃購花錢速度，阿里電商集團正被即時零售、用戶體驗及科技重金投入拖累獲利大幅下滑。財報顯示，報告期內，中國電商集團經調整EBITA為104億元，年減76%；雲智慧集團經調整EBITA年增35%，達到36.04億元。盡管電商和阿里雲同時作為阿里的核心業務，但阿里雲的AI收入增長遠難以抵消阿里在外賣補貼方面損失。

對此，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，「我們將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動。」路透指，盡管市場對其雲計算及AI業務增長的信心，但大陸AI市場價格戰加劇，DeepSeek聚焦低成本運算與應用開發，迫使競爭對手降價，市場競爭更加激烈。

