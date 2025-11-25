A股公司赴港上市熱 中資券商保薦市佔超六成

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
港交所的大門正湧入更多A股企業，也帶火了中資券商。圖為中環交易廣場。 （中通社）
港交所的大門正湧入更多A股企業，也帶火了中資券商。圖為中環交易廣場。 （中通社）

據不完全統計，計劃赴港上市的A股上市公司名單不斷增加，年內已有超過140家A股公司提出赴港上市或分拆子公司赴港上市計劃。在參與港股IPO保薦的30餘家券商中，中資券商佔據了超過60%的份額。顯示A股公司IPO熱也帶火中資券商。

人民財訊報導，港股今年IPO募資總額已超2,000億港元，居全球交易所首位。寧德時代、恒瑞醫藥、海天味業等一批A股龍頭公司相繼登陸港交所，成為「A+H」上市隊伍中的主力軍。

其中，港股IPO保薦與承銷頭部效應凸顯。以中金香港、中信證券（香港）、中信建投國際為代表的頭部中資機構，在今年的港股IPO承銷榜上名列前茅。

而中資券商前景也在二級市場上反應，Wind金融終端數據顯示，跟蹤中證全指證券公司指數的券商ETF已連續三個交易日獲資金淨流入，累計「吸金」近人民幣3.5億元。

值得注意的是，在這一輪上市熱潮中，中資券商憑藉資源豐厚、大陸與香港服務網絡，以及熟悉兩地監管規則等多重優勢，在香港新股發行市場中表現搶眼。隨著A股公司在港IPO熱，中資券商在眾多標誌性交易中躍升為主導性的保薦人、全球協調人及帳簿管理人。

證券時報報導，一位巨頭券商投行人士透露，「赴港上市企業數量激增，諮詢、盡職調查、監管溝通等流程需求爆發。」中資券商正通過境內外業務一體化戰略，打通客戶資源，形成覆蓋審計、法律、路演的「一站式出海服務鏈」，為大陸企業提供全週期支持。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝指出，大陸與香港資本市場已進入互補發展階段：大陸科創板、創業板聚焦硬科技產業化，香港則發揮「國際融資平台」與「全球資產配置中心」優勢。

東海證券表示，資本市場新「國九條」頂層設計指引明確了培育一流投資銀行的有效性和方向性，活躍資本市場的長邏輯不變。

