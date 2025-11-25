航空產業大會／「低空經濟」起飛 諸多挑戰待克服

我的頻道

財經新聞組／綜合報導
中國低空經濟全面「起飛」。圖為22日峰飛航空全球科技日活動，展出的電動垂直起降飛行器。（新華社）
航空救援、無人機配送、觀光旅遊…隨著應用場景不斷拓展，中國低空經濟加速起飛，持續為各行各業注入新動力。在2025中國（江西）航空產業大會上得到集中展現。

中新社報導，11月21日至23日，這場航空產業盛會在江西景德鎮舉行，眾多院士專家、行業翹楚和企業代表共商低空經濟「高飛」。中國航空學會監事長李春宏指出，當前中國航空產業正迎來政策、市場、技術的多重利好疊加期，低空經濟呈現蓬勃發展態勢。

大會的展覽現場，百餘家低空經濟企業匯聚一堂，eVTOL（電動垂直起降飛行器）、多旋翼無人機、固定翼無人機等各類創新產品與成果集中展出。 　　

景德鎮某科技創新公司展示的一款超輕型運動eVTOL引人注目。公司總經理嚴閱宇介紹，該機型最大起飛重量為205公斤，標準飛行時間達40分鐘，目前處於驗證飛行階段，即將推向市場，未來可廣泛應用於觀光旅遊、城市通勤等短途空中交通場景。 　　

另一家空中物流企業帶來的低空即時配送解決方案同樣吸引眾多目光：無人車將物品送至接駁櫃後，無人機隨即完成末端派送。企業董事長張長明表示，該方案在醫療應急、急件快遞、智慧養老配送等場景中具有廣闊應用前景，可為產業升級注入新動能。

隨著應用場景從單點突破邁向多元拓展，低空經濟展現出巨大的市場潛力。中國民航局預測，2025年中國低空經濟市場規模將達1.5兆（人民幣，下同，約2112億美元），到2035年有望達到3.5兆。 　　

面對這片「萬億藍海」，中國多地競相布局，向天空要發展新動能。據不完全統計，2025年，中國30個省份將低空經濟相關內容寫入政府工作報告。 　　

中國工業和信息化部副部長辛國斌表示，工信部將聚焦航空應急救援、物流運輸、農林植保等典型場景，推動大型貨運無人機、農林植保機、無人直升機等產品示範應用，加快培育可落地、可持續的低空裝備應用商業模式。他說，工信部將加快關鍵核心技術、關鍵共性技術、前沿技術攻關，提升產業技術創新能力；深化航空產業集聚化發展，培育一批專精特新企業，打造專業化航空裝備研製基地。

不過，中國交通運輸協會副會長張春枝表示，低空經濟發展仍面臨諸多挑戰：通用機場建設有待加快、空域資源利用需要優化、商業模式創新需要突破、專業人才儲備仍需加強。

